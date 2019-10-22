四川獸父多次性侵親生女兒判監13年　遭撤銷監護人資格

四川資陽安岳縣一名現年37歲的陳姓男子，於2016年7月至2018年9月間，多次與不滿14歲的親生女兒發生性關係，首次發生時女兒甚至未滿12歲。陳男今年7月被法院以強姦罪判處13年有期徒刑。 及後，縣檢察院依法向民政局發出檢察建議書，建議後者向法院申請撤銷陳男的監護人資格。10月21日上午，縣法院在邑州監獄就該案公開庭審，宣判撤銷陳男的監護人資格。

陳男被撤銷監護人資格。（封面新聞）

去年12月28日，安岳警方以涉嫌強姦罪對陳男刑事拘留。經縣檢察院提起公訴後，法院審理後認為，陳男明知被害人是未滿14歲幼女，長期多次對其實施性侵害，情節惡劣，嚴重危害其人格尊嚴和身心健康。今年7月，安岳法院以強姦罪判處陳男有期徒刑13年。

期間，受害的女兒飽受輿論壓力，不僅父親下跪勸他改變供詞，母親和祖母亦對她施壓，令她幾欲輟學，並罹患重度抑鬱和重度焦慮，一度自傷自殘。年邁的外婆不得不將她接到縣城舅舅家生活，但孩子需要獨自步行逾1小時返放學。

檢方冀舅舅扮演父親角色

考慮到陳男對孩子造成的傷害，安岳縣檢察院認為他難以繼續行使監護權，2019年7月22日依法向縣民政局發出《檢察建議書》，建議縣民政局向縣法院申請，撤銷陳男對孩子的監護人資格。民政局採納建議，向法院提出申請。

10月21日上午，縣法院合議庭經審理認為，陳男不再適合擔任監護人，合議庭經評議後，當庭依法作出判決，自當日起撤銷其對女兒的監護人資格。針對未來受害人家庭教育中父愛缺位，縣檢察院與教體局對接，幫助孩子轉入離其舅舅家最近的學校，並說服孩子母親放棄在外地打工，希望舅舅能扮演起父親的角色，讓受害人逐步走出陰霾。

（封面新聞、觀察者網）