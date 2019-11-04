港航明年2月停飛洛杉磯　旅行社指影響不大

香港航空今（4日）宣布，將削減現有航班約6%，及進一步調整部分航點的班次，包括明年2月8日起停辦洛杉磯航班服務。有旅行社表示，本港的長線美國、加拿大旅行團較少，及甚少選用港航，故停飛影響不大。亦有旅行社負責人認為，由於不少航點出現多間航空公司競爭，機位供過於求，機票過平亦令航空公司難以生存，加上多番削減航點，不利旅客出行，故整合航班屬好事。

香港航空今（4日）宣布，將削減現有航班約6%。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

新華旅遊：本港不少航線機位供過於求

港航表示，由2020年2月8日起停辦洛杉磯航班服務；往返香港和洛杉磯的最後航班，為2020年2月6日由香港出發的 HX068及同日由洛杉磯出發的HX069（當地時間）。港航又指，將進一步調整其網絡中部份航點的班次，包括來往溫哥華、大阪、沖繩、札幌、東京、首爾、海口、杭州、南京和曼谷的航班班次，以應對不斷變化的市場需求，涉削減現有營運規模約6%。

新華旅遊總經理蘇子楊認為，航空公司根據市場需求而削減或調整航線屬「好事」。他解釋，目前不少航線機位供過於求，航空公司競爭性大，要以平機票吸客，加重財政負擔而難以生存，「好似沖繩，本港就有三間航空公司飛呢條線，就算有港人飛過去，但冇乜當地人坐呢啲公司機飛黎香港，又冇乜貨運。」

他續指，過多航班的上座率不足，若多番調整或取消航班，對旅客而言亦非好事。此外，他透露，港航對旅行團提供的機位不多，僅日本航線數量多些，故是次調整對旅行社沒有影響。

香港航空今（4日）宣布，將削減現有航班約6%，及進一步調整部分航點的班次。（資料圖片）

料自由行旅客較受影響

縱橫遊執行董事袁振寧亦指，其旅行社向來會選擇不同航空公司航班，長線團多以海外航空為主，東南亞團則有選用港航，故影響不大。他認為，長途航線的成本高，且以商務客為主，故載客量不多，港航調整航點是正常做法。

他又指，旅行社推出的美國、加拿大旅行團不多，料自由行旅客或受影響，需要密切留意航空實時資訊，若透過旅行社購買自由行套票，旅行社會按航空公司指引，協助旅客處理票務事宜。

而東瀛遊執行董事禤國全則指，其旅行社的洛杉磯旅行團未有選用港航，僅東南亞團有使用。