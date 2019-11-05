男子涉姦15歲PTGF案　事主協議可用震蛋但拒性交　指對方交易悔約

15歲少女做兼職女友（PTGF）至「風山水起」。惟遇上一名38歲男顧客時，原已協議只可攬、錫，甚至用震蛋，但不包性交，真正交易時客人卻疑遭強姦。該客人事後更發向她發偷拍截圖和「叫聲」錄音，又傳上一個名為「4萬個麻甩佬talk sex」的群組予她，又問她若公開了資料會如何。少女感到受威脅，終把事件告知社工和母親報警。男顧客否認強姦和刑事恐嚇兩罪，案件今（5日）在高等法院開審。

被告陳永霑在高等法院否認強姦15歲PTGF。(資料圖片)

被告陳永霑，38歲。他被控於2018年4月17日，在元朗強姦當時X(案發時15歲)，和同月20日恐嚇X。

事主直言兼職做至風生水起

庭上播放X的錄影會面，她稱自去年4月初從事兼職女友（PTGF），她直言原本「可以話係風山水起」，很多客人聯絡她。至同月中，有客人透過IG(Instagram)聯絡她。她和該客人相約於同月17日，在元朗見面。兩人前往一間賓館交易。

覺客人下體插入了四分一

X指，兩人在房間進行原本協議的交易，包括攬、鍚、指插X的下體，以及把陽具摩擦X的下體等，亦使用震蛋和潤滑劑。惟該客人在交易期間，三次把陽具放入X的下體。X形容對方的下體進入了四分一，令有情緒病的X大哭和推開對方，又謂：「講左唔入得！」

客人曾提出以1.5萬元包養

客人事後安撫X，並在支付500元後，要求和X自拍。X指，客人曾稱可每月以1.5萬元包養她，她質疑對方「點解畀得咁少」，並她向客人稱：「返學要用錢、自己要用錢…..」最後客人再多給她200元。

事後收叫聲錄音

X稱她原打算「都收左錢，咁咪算囉」，惟她3天後得知對方在交易時偷拍了過程，又截取與X交易後整理衣服片段的圖片，再傳給X。此外，客人亦在交易時錄音，並把「叫聲」傳給她。

要求事主阻他的手做些事

客人更問X：「如果我公開左，會點？」，又把一個聲稱有「4萬個麻甩佬talk sex」的群組傳給X。惟客人指他沒有把片和錄音上載，但要X「塞住把口，阻止佢隻手做呢啲野。」X認為客人在要求兩人再有性關係。

控方指，辯方不爭議被告曾和X性交，但爭議X是否自願，以及被告是否合理地相信X自願。

案件編號：HCCC264/2019