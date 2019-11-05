【危殆科大生】 消息：手術麻醉藥力未過　未適合作腦死亡測試

周日（3日）深夜有示威者與警方於將軍澳尚德邨對峙，在警方發射催淚彈清場期間，一名周姓22歲科大男學生，被人發現在停車場內從3樓跌落2樓，即時陷入昏迷，地上有一灘血。 據了解，周同學情況至傍晚仍然未有好轉，昏迷仍然是最差的3分，對外界全無反應，需用3倍濃度的強心針保持性命。知情人士透露，周同學現時因麻醉藥藥力未過，未適合接受腦幹死亡測試，醫生仍在考慮做測試，暫未有相關決定。

+ 3 + 2

據了解，周同學的兩邊瞳孔自今早起已經擴張，至傍晚情況仍然未有好轉，昏迷仍然是最差的3分，對外界全無反應，需用3倍濃度的強心針、即每小時10毫升的劑量保持性命；正常人的腦壓為10以下，大於20已算腦壓高，而周同學的腦壓現時高於40，情況未有好轉。

知情人士透露，由於昨日的開腦手術所用的麻醉藥藥力未過，現時未適合接受腦幹死亡測試，據了解，只有在最差的情況才會做腦死亡測試，要由深切治療部及腦外科同時作決定之餘，亦需要與家人商討，因為一旦接受測試便可能不會再加強心針、亦不會再為其做急救，目前醫生仍在考慮做腦死亡測試，暫未有相關決定。

據稱，腦死亡測試一般為有機會捐贈器官的病人而做，並非必須進行。

腦神經外科專科醫生彭家雄解釋，腦死亡指用任何醫療方法也無法令病人的腦部復原運作。由於人體依靠腦部釋出荷爾蒙以維持正常心跳和呼吸，腦死亡的病人一旦停用維生儀器，譬如強心針及吸吸輔助器，便會死亡。

腦死亡測試一般會由腦神經外科醫生及深切治療科醫生分別進行，用於兩邊瞳孔放大、沒有受外來因素影響（如藥物和體溫）而完全失去神經反應的病人。彭家雄續說，每次腦死亡測試需時半小時，而兩次之間需要相隔8至12小時。