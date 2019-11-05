【野戰謀殺案】戰友欲買裝備問價　揭事主將首被告貨品抬價4千

野戰發燒友Bosco被殺案續審，控方傳召另一名「戰友」作供，他稱也曾透過Bosco購買夜視鏡，對方報價35000元，但原來該鏡的「供應商」正是本案的首被告，他向首被告問價，得知原來只需31000元，即事主把價格抬高了千元，最後他直接向首被告購買。他有因此事向Bosco對質，對方即表示歉意並說：「唔知講咩好。」但他與Bosco最終又做回朋友。案發當日Bosco亦有叫他一同行夜山，但他沒有同往。

證人譚家威曾向事主郭葦諾就裝備問價，後發現郭把首被告嚴汝衡的貨品抬價4千。(李慧娜攝)

兩名被告：嚴汝衡（又名Martin，29歲）及周正賢（又名Benard，23歲）。二人被控於2017年5月28日連同黃朗祺謀殺郭葦諾（又名Bosco，20歲，下稱：事主），而周另被控連同黃暐浩作出妨礙司法公正傾向的作為，即移走或刪除郭手機內的資料。

指事主曾借錢買裝備

證人譚家威（又名MT）供稱，他讀中三時與事主及次被告玩野戰認識，與事主是好朋友，每周都會見面，他最後一次見事主為事發前約1星期。譚認同事主熱愛玩野戰，也得知他會購買昂貴的裝備，曾花費達8.5萬元購買夜視鏡，事主亦曾向他借錢買裝備。

向事主問價後嫌貴再四處問價

譚指他知道事主有買賣野戰裝備，他也會透過事主找尋合適的用具。他提到有次透過事主購買夜視鏡，事主向他報價3.5萬元，他認為價錢太貴沒有購買。後來譚透過次被告介紹下認識首被告，並得知夜視鏡原來只售3.1萬元，而事主的「供應商」正是首被告，譚最後直接向首被告購買。

曾就事件與事主對質

譚續指，他後來有就這事與事主對質，事主立刻認錯及向他道歉，並說：「我知我好過分，我都唔知講咩好，我而家真係寧願畀你打一餐。」譚回道：「如果我唔搵Martin，你根本都唔會講，問咗你3次算把啦你。」不過譚表示，雖然發生了此事，但二人事後仍是好朋友。

譚又稱，事主在出事前也有邀請他一同「行夜山」，惟他沒有應邀。

案件編號：HCCC149/2018