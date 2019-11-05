【野戰謀殺案】戰友見事主一去不返　首被告：指了最快既路佢下山

野戰發燒友Bosco兩年前疑被「戰友」誘上山殺害，2人否認謀殺及妨礙司法公正罪，案件今（5日）在高院續審。當日有與事主一同出發的朋友繼續作供，他指與事主與首被告等人會合後，眾人一同行山，他與另一人在途中稍作休息時，首被告曾說：「（我）同Bosco上山試啲嘢。」之後二人離隊，他估計約半小時後，只見首被告卻喘著氣獨自折返，首被告並說事主有事先行離開，故他「指咗一條最快落山嘅路俾佢（事主）」。

證人趙家進(左)稱見首被告嚴汝衡與死者郭葦諾一同上山後，只有嚴一人下山。(李慧娜攝)

兩名被告：嚴汝衡（29歲）；及周正賢（23歲），被控於2017年5月28日與黃朗祺謀殺郭葦諾（又名Bosco，20歲），周另被控與黃暐浩作出妨礙司法公正傾向的作為，即移走或刪除郭手機內的資料。

事主穿迷彩褲出發

事主的友人趙家進（又名「05」）今繼續作供，他憶述2017年5月27日當晚，事主身穿卡其色上衣、綠色迷彩褲及綠色迷彩背包，他與事主一同乘的士到將軍澳靈實醫院後門，下車後打算上山找首被告會合，路途中遇上首被告及黃朗祺（又名「貓仔」）碰面，眾人沿寶林南路、澳景路走上衛奕信徑。

友人覺奇怪 致電無人聽

趙稱，期間行經一塊岩石時，他與「貓仔」稍作休息，首被告稱他會同Bosco上山「試啲嘢」，著二人在原地等候。趙稱他沒留意當時的時間，約半小時後，首被告喘著氣獨自折返，並稱事主突然收到WhatsApp 訊息，要即時下山，所以他「指咗一條最快落山嘅路俾佢」，又指事主隨即自行下山。趙表示當時他覺得「有啲奇怪」，故致電事主，但事主沒有接電話。

趙續指，他與首被告及「貓仔」待首被告休息完畢後，便一同下山，他們在澳景路一個白色涼亭收拾行裝，惟他無法把身上的長氣槍收進自己袋中，便按被告建議，將長氣槍放到「貓仔」的醫療包，之後他與首被告及「貓仔」分開，二人「再行去其他地方」。

趙回家休息，2017年5月28日收到電話指事主的家人在找他，趙與事主的哥哥通話後，便與事主的哥哥及母親在將軍澳警署外碰面，並在警署中協助調查。

估算離開時間或有誤

趙在盤問時再被問到，究竟事主與首被告在山上離開了多久，趙稱當時認為約半小時。但首被告的代表律師指，有關時間只屬估計，有可能出錯，他再指出二人其實離開了1至2小時，趙同意。

辯方指野戰玩家多術語

首被告的律師又問到，喜歡穿軍服的野戰玩家，是否也會使用軍事術語，例如用「Night Ops」代表行山，趙表示不清楚。律師再問趙「take a person down」是否都屬於術語，趙回道：「好少，但我唔排除有可能。」

案件編號：HCCC149/2018