【禁蒙面法】巴士工會原發起「口罩日」　新城巴以敏感為由禁止

反修例風波持續逾5個月，政府早前立《禁蒙面法》令戴口罩變得敏感。巴士業職工會聯盟原計劃明日（6日）發起全城口罩日，在車廂當眼處放置口罩，讓乘客取用，以提高市民對呼吸道健康的關注。不過，該工會今日（5日）表示，有巴士公司認為現時為敏感時期，員工不可以在車廂上派口罩，如員工參與，公司將「有所行動」，最終活動被迫取消。 巴職聯司庫許漢傑表示，新巴及城巴公司已表明，不可在車廂派發口罩，否則會有紀律處分。《香港01》正向新巴及城巴查詢。

警方曾於旺角向示威者發射催淚彈時，波及巴士司機及乘客。（資料圖片／余俊亮攝）

巴士業職工會聯盟於昨日（4日）表示，香港人煙稠密，馬路上的空氣污染指數經常偏高，而且警方近月驅散示威者時，經常使用催淚彈，有毒氣體或殘留在社區，可能影響市民健康，因此工會於11月6日發起「全城口罩日」，呼籲巴士車長在車廂當眼處，如錢箱位置、小型物品擺放處，放置盒裝口罩予乘客取用。

不過巴職聯今日表示，有巴士公司認為，現時為敏感時期，員工不可以在車廂上派發口罩予乘客，公司亦會對參與的員工「有所行動」。巴職聯續引述巴士公司指：「唔着公司製服，喺站頭（即巴士總站） 派，就唔理你哋」。

巴職聯今日表示，全城口罩日被迫取消。（巴職聯Facebook截圖）

巴職聯引調查指，巴士車廂的空氣質素較室外差，二氧化氮的濃度高於世界衛生組織年均安全標準的三至四倍，因此毫不明白為何有巴士公司，將「保乘客呼吸健康」的派發口罩宣傳日，與政治議題掛勾。工會強調，全城口罩日是以乘客健康為出發點，但為了員工着想，「本聯盟唯有無奈取消，希望香港人諒解」。

巴職聯司庫許漢傑表示，新巴及城巴已表明，不可在車廂派發口罩，否則會有紀律處分，包括可能發警告信。他續指，如只於巴士總站派發口罩，接觸的乘客將會大大減少，故決定取消活動。他強調，活動只是希望乘客提高空氣污染的意識，保障乘客呼吸健康。