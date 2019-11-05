葉建源質疑警員蒙面執勤　保安局：保護警員免受暴力傷害

立法會《禁止蒙面規例》小組委員會今早（5日）召開會議，教育界議員葉建源關注有警員在暴力事件中蒙面，以避免被起底究責，質疑警務人員是否受《禁止蒙面規例》約束。 保安局副局長區志光在會上確認規例適用於任何人，包括執勤警務人員，但相信執勤的警務人員屬有合理辯解的人士，所以獲得豁免。葉建源質疑警員在未有施放催淚彈的時候都遮蔽面容，區志光回應指蒙面可以保護警員在執勤中免受暴力傷害。

有社工在10月31日晚上於太子康民角三角公園被防暴警用警棍扑穿頭。（陳浩然攝）

民建聯議員梁志祥提到有警員在施放催淚彈後，要求記者除下面罩，令獲豁免權的人士受傷害。區志光回應指，記者在現場採訪使用蒙面物品保護人身安全屬有合理辯解，「剛才議員講的是執行情況，執行情況永遠可以做得更好。」

社福界議員邵家臻指出，超過21名社工在衝突現場工作時被捕，認為警員在現場對社工相當敵視；又提到上周有警員將一名正保護長者的社工打至頭破血流，斥「社工救人、警察打人」，「一喺你哋宣布戒嚴，咁社工唔駛再出嚟」，否則社工會繼續到場執勤。

保安局指社工衝突現場蒙面工作屬合理辯解

區志光表示不知道21名社工被捕原因是否涉及阻礙警務人員執行職務，或在公眾地方行為不檢。他確認社工屬受《禁止蒙面規例》豁免的專業人士，認為社工在衝突現場執勸時帶上蒙面物品是合理辯解。

邵家臻追問既然社工屬專業人士，局方會否向被打社工道歉，區志光回應指，社工在現場使用蒙面物品屬合理辯解，但社工在場的行為屬另一件事。