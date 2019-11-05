【11.2集會】5男女涉管有140枝汽油彈　控方再提控官裁有效

警方在上周六於灣仔堅拿道西一單位，檢獲近140枝汽油彈，並拘捕4男1女，他們全被控一項管有爆炸品罪，案件原於昨日提堂，惟控罪書打錯一名被告的英文名，控罪書亦疑打漏字，裁判官把案撤回。5被告原本獲釋，但一出法院又即再被警方拘捕，並於今(5日)再帶到法庭提訊。辯方律師質疑被告們不應一控再控，惟裁判官認為控方新提出的檢控有效，將案押後至12月12日再訊，以候警方進一步調查，全部被告須還押看管。

五名被告昨曾短暫獲釋，但一離庭即再被捕，並直接上警車，今亦有警車押送至法庭。(資料圖片)

被告依次為鄭錦輝（21歲，學生）、楊泳茹（女，22歲，學生）、丘建威（24歲，無業）、莫禮滔（21歲，學生）及黃建棋（19歲，建築工人），五人被控管有爆炸品罪。今午所有被告均有出庭，黃建棋仍身穿病人服及坐輪椅。

控罪指，五人在今年11月2日在灣仔堅拿道西10號冠景樓4樓某室明知而管有、保管或控制爆炸品，即59瓶汽油彈及79瓶半製成汽油彈。

辯方律師再質疑檢控無效被拒

代表楊泳茹的大律師郭憬憲指，昨日本案被告獲撤控後，不應再重新檢控，又指警員昨進入法院範圍有行動，認為警方做法有藐視法庭之嫌。惟裁判官錢禮指她昨稱撤回（Withdraw），並非撤銷(dismiss)，認為控方仍可以用同一案情及控罪再提控，裁定新立的檢控同意書有效。至於郭指警員進入法院地下電梯大堂，官錢官對該處是否屬法院範圍也成疑，未有接納郭的投訴。

控方指警方需作進一步調查，包括化驗涉案物品及查閱閉路電視片段等。各被告均有申請保釋，但遭錢官拒絕，五名被告全部需繼續還押。

案件編號：ESCC2474/2019