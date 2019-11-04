【11.2集會】控罪書打錯名　涉藏爆炸品5人獲釋　離庭即再上警車

警方於前天（2日）突擊搜查灣仔堅拿道西一住宅單位，搜出近140支汽油彈，並拘捕四男一女，即控告他們一項管有爆炸品罪，案件今（4日）於東區裁判法院提堂，惟大律師郭憬憲發現英文版的檢控同意書中，被告名打錯及控罪打漏字，認為檢控無效。三度休庭後，控方表示律政司出錯，撤回（Withdraw）控罪，被告可當場獲釋放，但稱會盡快重新拘控被告。今亦有數十名支持者到庭起傘陣掩護各人離開，惟警方快突派來逾百防暴警到庭布防，疑欲再拘捕剛獲釋人士，雙方僵持好一會，最後被告由傘陣護送步出法院大樓，但一離庭即步上警車離開，他們的律師亦有跟隨上車。

因控方攪錯而獲釋的5名人士，原已準備離開法庭，支持者並為他們組了傘陣。(馮家淇攝)

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原本被控的四名人士：鄭錦輝（21歲，學生）、楊泳茹（22歲，學生）、丘建威（24歲，無業）、莫禮滔（21歲，學生）及黃建棋（19歲，建築工人），五人原被控一項管有爆炸品罪。控罪指，五人在今年11月2日在灣仔堅拿道西10號冠景樓4樓某室明知而管有、保管或控制爆炸品，即59瓶汽油彈及79瓶半製成汽油彈。

辯方發現控罪書打錯被告名

控方向法庭指楊及黃仍然留醫，案件押至11月7日再訊。代表楊的大律師郭憬憲卻突稱，發現英文版的檢控同意書，第三被告丘建威的英文名應是「Yau Kin Wai」，但打成「Yau Kai Fai」；控罪應為「Possession,Custody or under your control explosive substance」，但欠缺「Custody」（保管）。錢官指出法庭未必擁有司法管轄權，強行羈押被告。

控方暫撤控防暴警即到法院守候

三度休庭後，控方表示律政司出錯，表示撒回（Withdraw）控罪，被告可暫時釋放，待控方重新拘捕及檢控。

眾被告在傍晚約七時許準備離開法庭時，突然有大批防暴警員到達東區法院，現場所見有七架警車，過百防暴警及便衣警，在法院門口築起封鎖線，曾有幾名防暴警及旗手進入法院大堂，有支持者在法院地下大堂築起傘陣但未有行動，一直未有離開。支持者等與防暴警僵持了好一會，最終在約晚上八時許，五名獲釋人士在支持者組成的傘陣離開法院，但一出法院，即步上已在庭外守候的警車，他們的律師亦有同行。而防暴警在獲釋人士上警車後，亦陸續散去。

案件編號：ESCC2462/2019