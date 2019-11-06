【危殆科大生】資深救護員：現場由警方負責　控制室存完整對話

將軍澳周日（3日）深夜爆發警民衝突，警方清場期間發射多枚催淚彈，一名22歲科大生周梓樂疑躲避催淚彈，從廣明苑尚德停車場墮樓，頭部重創命危。有街坊稱聽到消防對講機傳出「警察擋住條路」，疑救護車受阻，救護員在事發後近半小時才到場。 有資深救護員今早（6日）接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時指，一般到達事故現場時，警方負責控制人群，及判斷環境情況，若救護車未能到達最近位置，救護員需要徒步進入，同時通知控制室，會因應情況安排另一輛救護車從其他路線盡快到達現場救人。

科大墮樓青年情況危殆。（陳康智攝）

資深救護員屈奇安表示，因服務承諾緊急救護召喚後12分鐘內到達現場，一般救護車在接報後會到達距離傷者最近的地方，若未能進入最近地點，救護員會徒步抵達傷者位置，並即時通知控制室，由控制室安排其他車輛，從其他路線盡快抵達現場，這種「雙線安排」是正常做法。

屈奇安又指，面對堵路問題，基於保障救護員安全，現場分工包括警方控制人群、消防救火、救護員救人，過往救護車到達事故現場，會「依賴警方了解（現場環境情況），選擇用什麼方法抵達傷者位置。」他又指：「由警方負責判斷（環境），他們認為安全（救護車）就會去。」

對於有街坊稱，當時聽到消防對講機傳出「警察擋住條路」，疑救護車受阻，最終救護員由接報抵達傷者位置需時約20分鐘。屈奇安表示，相信控制室有完全對話記錄，經調查後可知當時情況。