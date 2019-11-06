【逃犯條例】港大生校內遊行　聲援受傷科大生及樹仁生

反修例運動以來，多名學生被捕及受傷，包括香港科技大學一名學生在將軍澳警民衝突地點附近墮樓命危、樹仁大學學生任義務急救員期間疑被催淚彈擊中，背部及兩隻手指嚴重燒傷。 香港大學學生會及守護港大聯署關注組發起今日（6日）中午12時半於校內遊行，以聲援受傷的大專同學，並向政府及警方表明港大人的抗爭意志，遊行於下午約1時40分結束，港大學生會代表是次遊行約有400至500人參與。

【13:50】港大學生會代表陳同學表示，是次遊行目的是聲援受傷學生，因浸會大學、中文大學及科技大學等均有學生遭到警方暴力對待，希望是次遊行可聲援各間大專院校的學生，並喚起港大人關注事件。

他指，是次遊行約有400至500人參與。對於校長張翔早前提及將於本月內舉行對話會，他指，不清楚詳情，但希望校長能正面回應四大訴求，包括譴責警暴、承諾不讓警方進入校園搜捕、全力支援被捕學生，以及舉辦對話會。

香港大學學生會及守護港大聯署關注組發起今日（6日）中午12時半於校內遊行，以聲援受傷的大專同學，並向政府及警方表明港大人的抗爭意志。（梁鵬威攝）

【13:40】遊行正式結束，發起遊行的同學表示，仍留在現場的同學，可以在直幡上寫上祝福語，給予仍然危殆的科大的周同學。他又指，「承先賢之志 燃革命之火」並非口號一句，希望同學可於日常生活亦參與不合作運動，繼續抗爭，下周三（13日）亦會於中山廣場再發起集會。

同學又指，校長張翔早前向全校師生發出電郵，將於月內舉行對話會，呼籲同學積極參與表達訴求。

香港大學學生會及守護港大聯署關注組發起今日（6日）中午12時半於校內遊行，以聲援受傷的大專同學，並向政府及警方表明港大人的抗爭意志。（黃偉倫攝）

【13:25】參與遊行的學生從校內中山廣場出發，沿途高呼：「承先賢之志 燃革命之火」；有遊行學生於地上噴上：｢追查警暴｣。不少同學紛紛撐開雨傘遮擋該學生。

部分參與者學生於直幡寫上祝福語，希望科大的受傷周同學早日康復。（黃偉倫攝）

【12:50】遊行正式開始，現場大約300名學生參與，各人高叫：｢追究警暴，聲援同學｣。

【12:47】發起行動的學生表示，希望透過今日的遊行，聲援受傷、被捕的各大專院校學生，遊行期間亦希望向未太了解事件的同學，講解事件。

遊行聲明中批評，警方濫權濫暴行為對市民生命造成重大威脅，且有惡化之勢，形容多名大專院校學生成為受害者，包括疑被催淚彈擊中背部、擔任義務急救員的樹仁同學；以及疑躲避警方催淚彈而失足墜樓的科大周同學。

有遊行學生於地上噴上｢追查警暴｣字樣。（黃偉倫攝）

聲明中呼籲大家除了心痛和憤慨，更應化悲憤為行動，在中午12時半到港大的中山廣場集會，並在港大校園範圍內遊行，譴責警方及政府。

而是次遊行的文宣中，亦呼籲同學可留下對科大周同學的祝福，港大學生會及小組將轉交予科大學生會。