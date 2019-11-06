【逃犯條例】楊潤雄：教師言行須符專業操守　不應煽動組人鏈

《逃犯條例》修訂及訂立《禁蒙面法》觸發連串衝突，衝突同時蔓延至中學及大專院校。教育局局長楊潤雄今日（6日）在立法會表示，截至目前，無收到中學教職員資料被公開，甚或被欺凌、襲擊的個案。 楊潤雄強調，教師言行必須符合專業操守，不應煽動學生組人鏈、唱不恰當歌曲。

楊潤雄表示，截至目前，無收到中學教職員資料被公開，甚或被欺凌、襲擊的個案。（資料圖片）

民建聯立法會議員張國鈞提出口頭質詢時表示，有教職員反映，近期有持不同政見的學生及校友在網上公開他們的個人資料，以及包圍甚至襲擊他們，而校方為求息事寧人，對涉事學生採取姑息的態度。

楊潤雄回應相關質詢時表示，截至目前，教育局無收到中學教職員資料被公開，甚或被欺凌、襲擊的個案。

張國鈞稱，有中學教師鼓動學生罷課、唱有鼓吹香港獨立含意的歌曲、參與組成人鏈活動，甚至上街示威，詢問教育局會否主動調查該等教師有否違反專業操守。楊潤雄回應指，任何人不應利用學校作為政治活動場地，教師言行必須符合專業操守，不應煽動組人鏈、唱不恰當歌曲。

就大專院校內的衝突，楊潤雄表示，對校長、師長作侮辱言論是不適當，他曾跟大學校長討論，獲悉校方正在處理與學生之間的關係。楊表示，大專院校行政獨立，有很多大學校長能在其他場合與學生有理性討論，相信大部分學生理智，應給予更多空間學校處理。