科大畢業禮料「破天荒」沒學生校董出席　學生會籲畢業生拒鞠躬

香港科技大學將於明日（7日）及後日（8日）舉行畢業禮，惟科大學生會今日（6日）在校長論壇前透過facebook發帖，批評校方拒絕邀請民選學生校董出席畢業典禮，令畢業禮將「破天荒」沒學生校董出席。學生會呼籲應屆畢業生拒向監禮主持校董會主席廖長城鞠躬，以示不滿。

（「香港科技大學學生會」facebook截圖)

科大學生會及校方早前已就畢業禮一事出現矛盾，校方上月底突然指，為減低風險要將畢業禮轉到室內進行，引來眾多畢業生不滿，大量學生聯署促校方維持在賽馬會大堂高拋四方帽的傳統後，校長史維最終在上周一（10月28日）「撤回」有關決定，並宣布畢業禮會繼續於賽馬會大堂舉行。

科大生亦在兩次校內集會中促校方交代，而據科大臬 生會編委會的Facebook帖文，科大校長史維昨日（5日）凌晨曾回應稱，他不知道選舉委員會的成員，亦不能任命委員會成員，但承諾會與學生會面。而有關會面定於今日下午5時進行。

科大學生會在校長與學生論壇舉行前批評，校方拒邀請民選的學生校董出席畢業典禮，包括收回早前向現屆民選校董潘駿穎所發之邀請，並延誤候任民選校董符佩瑩上任，致是次畢業典禮將「破天荒」沒學生校董出席。

學生會呼籲現屆畢業生拒向監禮主持校董會主席廖長城鞠躬，杯葛無民意認受性的監禮。