【危殆科大生】領展停車場足本CCTV曝光　消防爬牆救人　防暴出現

周日（3日）科大22歲姓周男生疑走避催淚彈，在將軍澳尚德停車場墮樓，據知男事主入院時急性腦出血，需用強心藥及以機器維生。周三（6日）早上，科大學生會評議會主席張同學帶同兩箱紙鶴到場，他指該箱紙鶴由300多名師生合力摺，其間有市民到病房樓層，他們將心意卡貼在貼上，為昏迷的科大學生打氣。

科大學生會評議會主席張同學表示，根據家屬的意願，暫時不方便評論及透露周的情況，「我哋唔會再就事件作進一步評論，唔希望公眾打擾家屬。」他續稱，如果公眾想為周同學打氣，希望他們能到醫院以外地方，或到科大的集會為周同學打氣。

事發在周日（3日）深夜，有示威者與警方於將軍澳唐明街對峙，又衝入廣明苑屋苑範圍搜查，期間一名香港科技大學男學生疑在走避期間在尚德A停車場高處墮下，昏迷送院。據悉，周同學被送往伊利沙伯醫院後已接受兩次手術為腦部止血，他現時情況未見明顯好轉，仍然危殆。

領展CCTV逐格睇：

+ 6 + 5 + 4

領展公開停車場CCTV

領展傍晚在Twitter上載當晚CCTV片段，供公眾參閱。

領展Twitterhttps://twitter.com/LINKREITHK



尚德停車場A地下片段：

C02 0045-0145 https://bit.ly/2pKgvqM

C02 1145-0045 https://bit.ly/2PSG6bY

C03 1147-1247 https://bit.ly/2Nlc0Mj

C03 1247-0147 https://bit.ly/2NLDb24

尚德停車場A的2樓片段：

C30 0038-0138 https://bit.ly/2PSGKWW

C31 0037-0110 https://bit.ly/32nhbzC

尚德停車場A的3樓片段：

C34 0039-0139 https://bit.ly/2rkpkrZ

C34 2330-0039 https://bit.ly/2qv1Gbz

C35 0039-0139 https://bit.ly/36E6kVv

C35 2339_0039 https://bit.ly/2WLRZla