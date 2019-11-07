【逃犯條例】中大學生會：警再闖校園截查學生　警：追捕刑毀疑犯

中大學生會今（7日）發聲明，提到一批警察於凌晨進入中大，並要求大約7至8名學生提供身分證及進行搜身。學生會批評，警察多次在沒持有效法庭搜查令，或充足客觀證據證明「須予逮捕的人」在內情況下進入大學校園。他們又指，警方曾要求被截查人士提供身份證及姓名以外資料，如電話號碼、住址、修讀學系等。學生會重申，對警方無理截查感極為憤慨，並要求警方勿在未經許可情況下進入校園。 警方回覆指，今天（7日）凌晨約3時30分巡邏期間，發現6至7名手持硬物的可疑人正在破壞港鐵大學站一間食肆，該批可疑人及後往中文大學方向逃去。警方於是尾隨追捕，其後在大學站C出口外一帶向六名人士進行調查。案件列「刑事毀壞」，暫未有人被捕。

中大學生會發聲明，譴責警察再度擅闖校園。（中大學生會FACEBOOK專頁）

聲明提到，11月7日大約凌晨3時40分，一批警察由港鐵大學站行人隧道進入中大校園範圍，到達民主女神像前，有數名警察跑至1A校巴站附近，欲往康本國際學術園方向，追捕中大同學。警察隨後要求大約7至8名同學提供身分證及進行搜身，包括5名學生會幹事，最初更曾要求提供學生證。校方安排保安組人員到場了解，整個截查行動並無任何學生被捕。

學生會表示，強烈譴責警察多次擅闖中大校園，在沒持有效法庭搜查令，或充足客觀證據證明「須予逮捕的人」在內情況下進入大學校園。聲明又提到，警方曾要求學生會幹事停止錄影，並提供學生證、電話號碼、住址、修讀學系等個人資料，並指在場人士未能為自己出現於現場提供合理解釋。學生會幹事隨即向警方指出，被搜查人士並無法律責任提供除身份證及姓名以外資料，學生會重申對警方無理截查感極為憤慨。

聲明末端提到，警方擅闖校園事件在各大專院校包括中大、浸大、理大、港大等校園內頻頻發生，而上月（十月六日）警方已曾在完全沒知會校方下，進入中大校園範圍，胡亂截查同學，並以警棍甚至胡椒噴霧指嚇學生。學生會嚴正要求警方切勿在未經許可的情況下擅闖中大校園。

中大：無任何中大學生被捕

中大回覆指，​今天凌晨約3時40分，有警察在大學港鐵站A出口近校園位置截查數名學生，大學保安人員隨即向警察查詢相關情况，並獲告知剛才有人破壞港鐵站設施後進入校園，事件中並沒有任何中大學生被捕。

↓↓東鐵大學站9月初受到破壞↓↓

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警方：追捕破壞食肆疑犯

警方表示，今天（7日）凌晨約3時30分巡邏期間，發現6至7名手持硬物的可疑人正在破壞港鐵大學站一間食肆，該批可疑人及後往中文大學方向逃去。警方於是尾隨追捕，其後在大學站C出口外一帶向六名人士進行調查。經調查後該食肆外一幅牆壁及地面被塗鴉及有8塊玻璃損毀。案件列「刑事毀壞」，交由沙田警區刑事調查隊第九隊跟進，暫未有人被捕。

港鐵大學站食肆只有美心MX，同屬美心集團的食肆及餅店，連月來受到激進示威者滋擾、破壞及縱火。