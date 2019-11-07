【中大畢業禮】校方突然指有特別情況典禮結束　段崇智護送下離開

反修例風波持續，多名學生在連月示威衝突中受傷。香港中文大學於今日（7日）舉行畢業典禮，有學生發起於港鐵大學站集合，並遊行至校內烽火台，同時為在示威衝突中受傷的學生默哀一分鐘。另外，有學生亦計劃在畢業禮奏國歌期間背向主禮台，以及展示文宣。 《香港01》直播現場情況。

中大校長段崇智以英文致辭，其後頒發學位，不過至11時，校方突然宣佈腰斬畢業禮。（張浩維攝））

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【11:40】校方回應指，由於今天校園出現特殊情況，有不同意見人士在表達意見時發生口角，校園被大量塗鴉，以及典禮進行期間受騷擾，因此大學在頒發所有學位後，決定即時中止典禮。所有學院的學生畢業程序已完成。

至於畢業典禮前有疑似中大內地學生持刀指向遊行的畢業生。校方指，於畢業禮開始前，有一名手持小刀男子在會場外與人發生口角，大學保安人員接報後即時介入分隔雙方，並帶走該名人士，以及報警處理，事件中無人受傷。

大學重申任何人士表達意見時必須在理性，包容和合法的情況下進行。

【11:15】畢業典禮突然被腰斬後，有新聞與傳播學院應屆畢業生代表以中、英文宣讀聲明，指包括學生記者在內的新聞工作者，在採訪期間屢次成為警方針對的目標，包括被警員以強光照射、言語喝罵、盾牌推撞，亦有記者被警員正面噴射胡椒噴霧、扯脫防毒面罩，更有記者在採訪期間被無故拘捕。

對於早前有記者於警方的例行記者會上，戴上貼有「查警暴 止警謊」標語的頭盔，作無聲抗議，被外界質疑記者未能秉持不偏不倚的原則。畢業生聲明引述其老師、新聞與傳播學院專業顧問區家麟的說話，認為六名記者以靜默抗議的行為，是記者應有之義。

其後，有在場記者追問何為「應有之義」。畢業生周同學認為，記者採訪時會保持不偏不倚態度，但不代表是成為政府的傳聲筒，「透過記者會讓公眾知道事件發生經過，及目前狀況、警察處理是否恰當，所以記者發聲，不代表失去不偏不倚。」她指，「應有之義」不是為記者利益、自由作抗衡，而是透過抗議保障大眾知情權。而大學生作為社會、時代的新一代，即將進入社會階段前，他們希望透過自己的專業，代傳媒界發聲，「因為不少傳媒人士礙於媒體立場等因素，未能發聲。」

應屆畢業生方同學其後接受傳媒訪問時表示，今日出席畢業典禮的新聞系學生，以身穿反光衣聲援記者，並批評警方一直以來的粗暴行為，呼籲警方尊重大眾知情權及記者採訪權。至於畢業禮突然被腰斬，方同學指，典禮期間，畢業生們有共識所作的行為要不影響典禮進行，故不明白為何校方突然停止典禮。

【11:00】段崇智進入中國文化研究所。在場有身穿印上「記者」黃色反光衣的畢業生，高舉黑色橫額，寫有「無懼槍彈 捍衛真相」，有有畢業生高舉標語：「社工不是維穩機器」、「你若放棄 誰衛我城」。其間在場畢業生高唱《願榮光歸香港》，及高叫口號。

【10:58】主禮嘉賓們現正離場，畢業生在現場高叫「光復香港，時代革命」口號。其間校長段崇智未有回應傳媒追問，包括是否支持學生行動，及為何突然腰斬畢業禮。

【10:56】中大指因有特別情況，典禮現已結束。

根據程序，典禮仍有卓敏教授作就職典禮、頒發教學及研究獎項未進行。

【10:45】段崇智開始頒授學士和碩士學位，現場氣氛平靜，學生未有高叫口號。

【10:40】昨晚有中大學生在百萬大道張貼文宣標語，今早亦有學生在校園舉辦遊行，校長段崇智致辭時表示，歡迎大家出席畢業禮，今日本應是愉快場合，但留意到學生既有尊重，亦有不尊重及惡意行為，他代表中大對此表示遺憾。他又指，自己放棄原有演講辭，原稿稍後會上載網頁。他指，畢業禮是人生重要場合，難以忘懷，希望他們能記得三點，包括社群是由人群組成，各人難獨善其身，互相尊重及理解，才可令社群共同進步；第二，人生是不斷成長，不要輕易為當前成功而滿足；第三，他寄予學生，要先令自己快樂，才會成功。

畢業典禮期間，有中大畢業生舉起標語，及戴上黑色口罩、「V 煞」面具及頭盔。（張浩維攝）

【10:34】畢業生：大學生應該關心社會

社會科學學院畢業生方先生參與遊行後表示，身為大學生應關注社會，而畢業禮是讓學生表達意見的機會，他期望政府能正視大眾意見；他又指，現在大眾關注聚焦「警方暴力」，故政府應重視警方在處理示威衝突中所使用的武力問題。方先生認為社會陷入負面氣氛，被問及畢業禮前舉行遊行會否應該氣氛，他指「身為大學生，社會的問題重要過個人的開心。」

T先生和太太今日到場參與孩子畢業典禮，他們戴上黑色口罩，表達對學生的支持。對於學生在畢業典禮前舉行遊行，T先生指，「年青人有自己嘅睇法，將來係佢哋嘅，佢地都係爭取翻佢哋失去嘅嘢」對於有人稱中文大學為「暴大」，T先生則對該稱號不認同，他又直言近日警方暴力越來越多，而「政府越來越假」，「例如個個議員，都係好假」被問及所知為哪位議員，T太太僅指，「我哋不點名啦」。

參與畢業禮的家長黎先生，對學生遊行表示「一定支持，為香港好」，又指今次學生遊行「相當和平，無暴力事件 。」

【10:30】中大校長段崇智以英文致辭，其後進行頒授學位儀式。

【10:25】中大校長段崇智及其他嘉賓進入會場。有在場畢業生站立，並舉起標語。奏國歌時，畢業生集體背向主禮台，並高叫：「光復香港 時代革命」及「五大訴求 缺一不可」，聲浪甚至蓋過國歌音樂。

播畢國歌，畢業生陸續轉身面向主禮台，並就座。

【09:59】遊行結束，各位學生隨後進入典禮會場參與畢業禮。

【09:56】有學生代表指，今日遊行期間，沿路的文宣由約5名學生自發製作，並在昨日逐一張貼，惟今朝看見校方疑撕走文宣，加上中大校董會主席梁乃鵬在聯署中，提及「塗污、破壞財產是違法行為，無法容忍。」她認為文宣是表達訴求的做法，並非塗鴉，希望梁乃鵬收回言論，亦懇請校方勿撕走文宣。

【09:50】中大畢業生代表在場以中、英文宣讀聲明，批評港府強推修訂《逃犯條例》，令反修例風波持續五個月，港府及警隊至今未為事件負責任，但附上沉重代價的卻是市民，有人受傷、被捕，有人承受精神折磨，身體永久傷害，承受的均是不公不義。

學生表示，是次遊行是向參與社會運動中受傷、被捕等人士，給予微薄的支持，告訴他們並不孤單。他又認為，早前校長段崇智與學生的對話會，初時學生為段的態度感到著急，其後兩小時的閉門會議，雙方真誠溝通，樂見中大社群的力量，及其後校長對學生作出的支援措施。

對於上月中下旬，八大校董會主席發出聯合公告，指大學非政治戰場，違法違規學生可被解除學籍。學生認為，聯署是漠視民意的舉動，對大學內無權勢的人作出打壓、威嚇，並質疑校董有否走進學生群內了解情況，強調：「（香港中文大學校董會主席）梁乃鵬不代表我們。」

聲明又重申，時下港人承受的不公義，源於政治制度的傾斜，儘管條例已撤回，但民氣未散、暴權未去，認為有公義的體制才能解決問題。

香港中文大學於今日（7日）舉行畢業典禮，有學生發起於大學站集合，並遊行至百萬大道。（張浩維攝）

【09:49】參與遊行的學生於烽火台前，為反修例運動期間離世的市民默哀一分鐘。

【09:36】有內地生突然邊唱國歌，邊持生果刀指向站立烽火台前的學生，情況持續數十秒後，他放下利刀，保安亦即時介入，護送他去中國文化研究所。期間，被問為何持刀時，該名內地中大生表示，鑑於昨日科大內地生被打的情況，擔心一旦被人攻擊未能反抗，強調自己只是「亮刀」。不過，現場所見，沒有任何人攻擊他，其間參與遊行的學生繼續在烽火台上高叫口號。

【09:31】參與遊行的學生唱出《願榮光歸香港》，其後再度高叫口號。

【09:27】遊行隊頭到達百萬大道烽火台。參與遊行的學生沿途高呼：「光復香港 時代革命」、「香港人 反抗」、「五大訴求 缺一不可」。

【09:10】中大畢業生戴「V 煞」面具及頭盔，手持「中大人不割蓆」、「光復香港時代革命」標語橫幅，高叫口號，由大學港鐵站，遊行至百萬大道。現場有過百人參與。

近9時半，遊行對頭到達烽火台。（胡家欣攝）

【09:00】遊行隊伍起步。參與遊行的中大學生由港鐵大學站出發，步行至百萬大道。

香港中文大學今日（7日）舉行學士及碩士學位頒授典禮。上午8時半，多名身穿畢業袍學生到港鐵大學站集合，部分學生戴上黑色口罩；有學生在地下展示「光復香港 時代革命」的橫額。

而在車站範圍附近，可見有多名身穿反光衣的保安駐守。

有學生在大學站外展示學生遊行路線。（侯彩琳攝）