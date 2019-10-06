【逃犯條例】中大學生會發聲明　譴責警方凌晨擅闖校園、威嚇學生

中大學生會今日（6日）在FACEBOOK專頁發表聲明，稱在今日約凌晨二時，有大批防暴警察接獲有人毀壞大學站設施後，在無通知校方及未經校方同意下進入校園範圍。 中大學生會強烈譴責警察擅闖校園。他們稱中大校園範圍屬私人地方，批評警方在未有搜查令及特定嫌疑人下闖入校園，猶如視法律如無物。他們又指，警方無禮對待及威嚇同學，甚至曾以警棍、胡椒噴霧指向在埸學生，亦以強光照向正在進行直播的崇基學生會幹事，但大部份警員未有出示警員編號或委任證，批評所作所為「無法無天」。 《香港01》已就事件向中大及警方查詢。

中大學生會發表聲明，稱在今日約凌晨二時，有大批防暴警察接獲有人毀壞大學站設施後，在無通知校方及未經校方同意下進入校園範圍。（資料圖片）

據聲明所示，於今天(10月6日)約凌晨2時，有大批持槍及圓盾的防暴警察，在接獲有人毀壞大學站設施的消息後到場。聲明指出，當時警方沒有通知校方，亦在未經校方同意下進入校園範圍。

聲明表示，期間防暴警察於大學站A出口有蓋範圍中，曾截查正張貼文宣的5位同學，後來將他們帶離校園範圍（即大學站B出口）位置搜身，過程中無同學被捕。

質疑做法違反《警隊條例》

學生會強烈譴責警察擅闖校園。他們說，中大校園範圍屬私人地方，根據《警隊條例》，警察需在持法庭搜查令或「有理由相信任何須予逮捕的人已進入或置身在某處」的情況下，方可進入私人地方搜查。普通法案例訂明，警方不可在無特定嫌疑人或只作初步調查之情況下進入私人地方。

他們質疑，是次警方並無有效搜查令，亦無特定嫌疑人，做法完全違反《警隊條例》。他們又指，警方不單闖入校園，更在無合理懷疑下截停及搜查中大同學，濫權之為令人髮指。

中大學生會強烈譴責警察擅闖校園，稱中大校園範圍屬私人地方，批評警方在未有搜查令及特定嫌疑人下闖入校園，猶如視法律如無物。（中大學生會FACEBOOK專頁）

警員無出示編號或委任證批罵同學

學生會又指，據現場同學指，防暴警察曾以警棍、胡椒噴霧指向在埸學生，更以強光照向正在進行直播的崇基學生會幹事，批評警員不斷以言語挑釁在場學生，又以粗言穢語指罵同學。

他們續指，全程大部份警員未有出示警員編號或委任證，所作所為「無法無天」。

校方及保安未有到場

學生會譴責保安組人員等疏忽職守，由防暴警察進入校園至警車離開，保安組人員全程無與防暴警員交涉或了解情況。

聲明指，有在場同學表示，他們曾多次致電保安組，惟電話無人接聽。過程中不見保安到場，只靠同學獨力趕走防暴警察。學生會說，對此表示失望及遺憾，並已就此向校方作出投訴，要求校方徹底調查事件，檢討相關部門工作。