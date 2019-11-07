【中大畢業禮】家長對校方突終止典禮感可惜　指學生行動未有干擾

反修例風波持續，多名學生在連月示威衝突中受傷。香港中文大學於今日（7日）舉行畢業典禮，有畢業生於畢業禮奏國歌期間，背向主禮台，及展示文宣，但未有在典禮期間呼叫口號；惟畢業禮進行約半小時後，校方突然指有特別情況典禮結束，校長段崇智在護送下離開典禮現場。 有家長認為，學生行動安靜，未有干擾典禮進行，可以理解及接受，認為他們有自由表達意見；亦有畢業生對校方決定表示不理解。

中文大學在頒授所有學位後，突然宣布由於出現特別情況，畢業典禮提早結束，惟當時場面平靜，未見有學生高呼口號。根據程序，典禮仍有卓敏教授席就職典禮、頒發教學及研究獎項未進行。

對於畢業生於典禮開結及結束時舉標語及口號，出席典禮的家長何先生表示，認為學生行動安靜，未有干擾典禮進行，可以理解及接受，認為他們有自由表達意見。

畢業禮成為史上最短的一次畢生難忘

至於畢業禮提早結束，林先生表示，若然是中大87年以來首次，畢業禮將成為史上最短的一次，他會對此感到難忘，形容是一種榮幸，「其他大學都未必有呀。」

林先生表示，若然是中大87年以來首次，畢業禮將成為史上最短的一次，他會對此感到難忘。(胡家欣攝)

參與畢業禮的家長黎先生，對學生遊行表示「一定支持，為香港好」，又指今次學生遊行「相當和平，無暴力事件 。」

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提早結束典禮 家長感可惜

工商管理學院畢業生梁小姐亦指，不清楚校方為何提早結束典禮，亦未見有特別情況發生，梁媽媽對此亦直言「有啲可惜」。梁小姐亦有參與今早的學生遊行，她希望能藉此在社會運動中「貢獻自己可以做到嘅嘢」。

畢業生：校方應交代提早結束畢業禮原因

社會科學學院畢業生關先生表示，未見典禮進行時有特別情況發生，他認為校方應交代提早結束畢業禮的原因。他又指，可以在畢業典禮前以遊行表達訴求「好特別」，亦讓人們見到大學生並非只會讀書，亦會關心社會。在社會紛亂之時畢業，關先生直言對未來有擔心，但「慶幸」社會運動令人醒覺，而非繼續被打壓。

畢業生關先生戴上白絲帶表達訴求。(侯彩琳攝)

畢業生：大學生應該關心社會

事實上，在畢業典禮開始前，一批中大畢業生發起在校內遊行。社會科學學院畢業生方先生參與遊行後表示，身為大學生應關注社會，而畢業禮是讓學生表達意見的機會，他期望政府能正視大眾意見；他又指，現在大眾關注聚焦「警方暴力」，故政府應重視警方在處理示威衝突中所使用的武力問題。方先生認為社會陷入負面氣氛，被問及畢業禮前舉行遊行會否應該氣氛，他指「身為大學生，社會的問題重要過個人的開心。」

家長戴黑色口罩支持學生

T先生和太太今日到場參與孩子畢業典禮，他們戴上黑色口罩，表達對學生的支持。對於學生在畢業典禮前舉行遊行，T先生指，「年青人有自己嘅睇法，將來係佢哋嘅，佢地都係爭取翻佢哋失去嘅嘢」對於有人稱中文大學為「暴大」，T先生則對該稱號不認同，他又直言近日警方暴力越來越多，而「政府越來越假」，「例如個個議員，都係好假」被問及所知為哪位議員，T太太僅指，「我哋不點名啦」。

校方突終止典禮 學生會會長：不理解

中大學生會會長蘇浚鋒受訪時指，自己當時並不在典禮現場，惟據知當時沒有學生示威，場面平靜。對校方做法表示不理解，認為不必要且不認同。蘇又指，得知部分學生對此感到「突然」 ，希望校方能向學生解釋提早結束典禮的原因，而學生會亦會和校方了解情況。