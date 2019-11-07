【中大畢業禮】段崇智寄語畢業生銘記三件事　籲學會互相尊重理解

中文大學今日舉行畢業禮，典禮期間有學生手持標語，以及在唱國歌時背向主禮台，最終中大以「特別情況」為由終止典禮。 中大校長段崇智致辭時指，留意到昨晚至今早，大學校園設施被塗污，出現不尊重及惡意（hateful）的行為，即使行為有折衷配合典禮進行，但畢業禮本應是愉快場合，他對此表示深感遺憾。他又透露沒有按原有演講辭發言，希望由衷與在場人士對話，至於原有演講辭將上載學校網頁。

11時許，中大校方突然宣佈因特別事情，需腰斬畢業典禮。校長段崇智離開會場時，未有回應傳媒問題。（張浩維攝）

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他指，今日是一個美好場合，讓畢業生畢生難忘，這種回憶是讓大家有天翻開相簿，與自己子女分享當日的喜悅，希望有三點分享讓畢業生銘記。首先，社區是由人組成，共同生活，各人難獨善其身；社區內不同人持有不同價值觀，但只有互相尊重及理解，才可令社區進步。他指，畢業禮象徵畢業生進入人生另一階段，由學校走入社區，學生在大學是處於「接收」階段，去上堂、考試等吸收、學習，但在社區就要學會分享及服務（it’s time to share , time to serve)。

第二，他指，人生是不斷成長，不要被一時失敗所擊倒，亦不要因一時成功而自滿。他舉例，自己以往在研究所，不會甘於只研究立體打印，認為技術必然可再進步。

段最後談及「快樂」的定義，笑言自己並非哲學家，但引述名言指，快樂是成功的條件，「如果你做的事情令自己快樂，你就會成功。」