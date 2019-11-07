【修例風波聆訊】官：鐳射筆本身非武器　被告懷傷人意圖須裁罪成

15歲少年在9月21日屯門遊行前被截查，發現他管有鐳射筆及改裝雨傘等物品，案件今早在西九龍法院裁決，署理總裁判官蘇惠德裁定少年兩項管有攻擊性武器罪成，亦是修例風波以來，首宗經審訊後被裁定罪成的案件。案中亦涉及受爭議的鐳射筆是否屬攻擊性武器。蘇官在裁決時重申，鐳射筆本身並非攻擊性武器，但信納專家意見指其強光可傷到眼睛及皮膚，他又裁定被告將鐳射筆當作攻擊性武器，管有這用品時是有意傷人意圖，故裁定被告罪成。

被告在9月21日在屯門被搜出有多項物品，包括改裝手套，面罩，後亦發現他帶有鐳射筆及改裝傘等。(資料圖片)

被告原被控可作非法用途工具

被告被捕時仍是15歲，審訊時已年滿16歲，但控方仍決定在少年庭內處理這案。被告原被控一項管有適合作非法用途的工具罪，即指他藏有鐳射筆；及一項管有攻擊性武器罪，即指他藏有改裝雨傘及行山杖，兩罪均指他在今年9月21日，在屯門站公共交通交匯處附近管有該些物品。但蘇官在裁決時，把首罪改成藏有攻擊性器，並裁定被告兩罪均罪成。

官質疑被告帶備鐳射筆意義

蘇官裁決時指，被告被截查時被搜出帶備了噴漆、護膝、護目鏡等物品，被告在警員查問時，亦有稱準備往遊行。蘇官認為，若被告只是想參與和平遊行，不必攜帶這全副裝備，更質疑他帶備了鐳射筆有何意義。

專家指鐳射筆強光射0.25秒可傷眼

根據控方審訊時傳召的專家，指被告管有的鐳射筆，最大輸出功率為52毫瓦(mW)，如在36米內直射眼睛0.25秒，可造成傷害。但鐳射筆的光源若其照射角度偏差1度，光線的落點便會遠離目標0.62米。

官認為被告帶鐳射筆有意傷人

蘇官接納了專家證人的口供，認為鐳射筆可傷到眼睛及皮膚，但亦強調鐳射筆本身並非武器，但他認為被告當日帶備鐳射筆的意圖，是要射向警員或他人的眼睛，以造成傷害，是有意傷人，故裁定他藏有攻擊性武器罪成。

改裝傘可露47厘米傘幹

至於被告被查問時聲稱帶備雨傘用遮太陽，但傘子「爛咗」。蘇官認為這是砌詞開脫，不予信納，並指被告所持的改裝傘，拉動傘篷後會露出47厘米的傘桿，質疑被告持「破傘」並在防線前徘徊的目的。他道，露出該節傘桿會增加攻擊的距離，認為雨傘經過蓄意改裝，目的是在遊行中使他可躲在傘篷後攻擊警員或其他人。

去柄行山杖可加強攻擊力

至於被告所管有的行山杖，蘇官指該行山杖拆掉手柄後，兩端均為金屬，更易傷人，例如用以投擲時便加強了攻擊力。他判定行山杖也是經刻意改裝。

蘇官最後裁定被告兩項藏有攻擊性武器罪均罪成，由於涉及改裝雨傘及改裝行山杖的控罪，是引《公安條例》起訴，根據法例，必須判以囚禁式刑罰，故把被告還押至本月25日判刑。

案件編號：TMCC700019/2019