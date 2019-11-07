【修例風波聆訊】少年遊行涉藏鐳射筆　官改控藏攻擊性武器裁罪成

反修例運動以來首宗正式受審，今（7日）在西九龍法院少年法庭裁決，涉案的少年被指今年9月一次在屯門舉行的遊行前，被發現疑藏有鐳射筆、改裝長傘等，被控一項管有適合作非法用途的工具罪，及一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，他否認兩罪，署理總裁判官蘇惠德宣讀裁決前，卻認為鐳射筆也應被視作攻擊性武器，欲修改控罪，辯方曾反對指對被告不公，惟最終蘇官仍決定引用新控罪，並裁定少年兩項藏有攻擊性武器罪成。

案發時仍未足16歲的被告，在9.21的屯門遊行前被捕。(資料圖片)

被告案發時年僅15歲，被捕後不久才滿16歲，但控方仍決定在少年庭處理案件。被告並無保釋，被捕至今已還柙46日。

藏鐳射筆原只控管有非法用途工具

就被告管有鐳射筆，控方只引用《簡易程序治罪條例》中的「管有適合作非法用途的工具罪」作出控，而指他藏有改裝雨傘及行山杖，則引用刑責較重的《公安條例》起訴。兩罪均指被告在今年9月21日，在屯門站公共交通交匯處附近管有該些物品。

署理總裁判官蘇惠德裁決前將藏有鐳射筆的控罪，改為管有攻擊性武器罪。(資料圖片)

辯方認為官改控罪存在不公

署理總裁判官蘇惠德甫開庭便提出行使《裁判官條例》第227章第27條，將首項控罪改為管有攻擊性武器罪。代表被告的大律師趙嘉銘反對，指控方最初以攻擊性武器為基礎提告，後來改控管適合作非法用途的工具，辯方便一直據後者抗辯。他質疑，如今又再倒轉來控告，實無必要，即使重申傳召證人，也對被告造成不可挽回的不公。

被告對新罪維持不認罪

控方回應，既然辯方指修改控罪與否均無證據指被告有犯罪意圖，故並不會出現不公。辯方反駁這只是其中一個抗辯理由，如改變控罪，或會提出其他抗辯元素。

蘇官考慮後道，條例說明如指控與證據不符便須修改，他不認為做法會對被告造成不可挽回的不公。被告其後就修訂控罪再作答辯，否認控罪。

警方早前在警察的記者會上，曾展示一把改裝雨傘。（資料圖片）

被告遊行前被截查

控方早前傳召截查及拘捕少年的警員作供，他指當日下午約一時，見貌似15至17歲戴口罩的被告，手持長傘，在防線前徘徊，遂上前截查。他打開該雨傘時，跌出一支缺了手柄的行山杖，並發現篷外露出一截傘桿，此外亦搜出手套、面罩，及一枝能發射出綠光的鐳射筆。

警員承認未有警誡被告下作查問，而當時未滿16歲的被告亦沒有家長陪同，他有就改裝傘作查問，被告答「爛咗」。

控方指鐳射筆直射0.25秒可造成傷害

控方亦傳召專家，指被告管有的鐳射筆，最大輸出功率為52毫瓦(mW)，如在36米內直射眼睛0.25秒，可造成傷害。但亦承認若光源照射角度偏差1度，光線的落點便會遠離目標0.62米。

辯方曾爭議原控罪只合用於爆竊案

被告並無出庭自辯，辯方律師陳辭時曾質疑，「爛遮」、「爛棍」並非攻擊性武器，又質疑鐳射筆所能做成的實質傷害不大。

控辯雙方亦有就「適合作非法用途的工具」的控罪原素作爭拗，這罪主要針對被告管有鐳射筆，辯方認為，「非法用途」是指與束縛人身、傷害人身及爆竊有關的用途，應只限於爆竊一類的罪行。

但控方認為，只要被告有意用該工具做任何犯法的事，便符合控罪元素；而此案被告是意圖以鐳射筆傷人，及在遊行中擾亂秩序，認為控罪合適。

案件編號：TMCC700019/2019