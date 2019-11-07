【年宵花市2020】攤位底價減半　食環署設辛辣條款可即時騰空攤位

食物環境衞生署（食環署）今日（7日）公布，2020年農曆年宵市場攤位將於下周二（12日）開始進行公開競投。年宵市場由2020年1月19日至1月25日，一連七天在12個地點舉行，共設有1284個濕貨攤位、以及18個快餐攤位供市民競投，場內不設乾貨攤位。 食環署提醒攤位獲許可人只可在其攤位售賣及推廣准售商品或快餐食品，不得使用准用範圍作任何其他活動。而投得攤位的人士須遵守特許協議內所列的全部條款及規定，否則署方有權解除該特許協議，而獲許可人須即時將攤位騰空。

明年1月25日便是大年初一，食環署今日（7日）公布，各區年宵市場將於2019年1月19日至1月25日，一連7天在15個地點舉行，惟今年場內不設乾貨攤位。（資料圖片）

明年1月25日便是大年初一，食環署今日（7日）公布，各區年宵市場將於2019年1月19日至1月25日，一連7天在15個地點舉行，包括維園在內的15個年宵市場將設有1284個濕貨攤位，以及18個快餐攤位，惟今年場內不設乾貨攤位。

《香港01》對比去年食環署條款，今年食環署新設數項「辛辣」條款，包括政府有權延遲開始日期和縮短特許期，如搭建攤位和年宵市場營業時間，或暫停或取消年宵市場的全部或部分，無須交代原因。同時，攤位獲許可人只可在其攤位售賣及推廣准售商品或快餐食品，不得使用准用範圍作任何其他活動。

倘食環署認爲獲許可人在場地內為宣傳、推廣、陳列、展示或售賣准售商品而進行的活動是違法、不道德，或是不符合年宵市場的宗旨，食環署有權指示獲許可人停止有關活動，而獲許可人必須立即遵從署方指示等。另外，投得攤位的人士須遵守特許協議內所列的全部條款及規定，否則署方有權解除該特許協議，而獲許可人須即時將攤位騰空。

食環署提醒攤位獲許可人只可在其攤位售賣及推廣准售商品或快餐食品，不得使用准用範圍作任何其他活動。（資料圖片）

食環署續言，年宵市場於開放前三日供獲許可人搭建攤位，惟若政府延遲開始日期和縮短特許期，包括搭建攤位和年宵市場營業時間，或暫停或取消年宵市場的全部或部分後，食環署會把競投價格（使用費）根據剩餘日期按比例無息退還予受影響的攤位獲許可人；獲許可人及其僱員或代理人均須在政府發出的口頭，以新聞發布、公告或其他類似通訊方式，又或書面通知指定的時間或之前撤離准用範圍。

食環署表示，政府已盡力在可行情況下舉辦年宵花市，有興趣人士在參與公開競投前，應充分考慮政府公布的各項有關安排。我們會密切留意最新情況，持續評估風險，不排除在競投成交後基於公共安全或其他理由，暫停或取消年宵市場，屆時會根據與獲許可人所簽訂特許協議的相關條款，處理有關退還使用費的安排。

維園年宵市場攤位將於今年11月12日起開始競投，面積最大的快餐檔位底價逾18.7萬元，而另外2個面積較小的熟食檔底價亦超過10萬元，均較去年底價下跌50%。（資料圖片）

另外，維園年宵市場攤位將於今年11月12日起開始競投，面積最大的快餐檔位底價逾18.7萬元，而另外2個面積較小的熟食檔底價亦超過10萬元，均較去年底價下跌50%。

食環署表示，面對經濟下行壓力，為支援中小企業，2020年年宵市場攤位競投底價是去年競投底價的一半，其中濕貨攤位底價由320元至5440元不等，較去年底價下跌約50%；快餐攤位底價則由3810元至18.7萬元不等，亦較去年底價下跌約50%。