【年宵花市2020】支聯會愕然取消乾貨攤位：政府想政治宣傳品消失

食物環境衞生署（食環署）今日（7日）公布，2020年農曆年宵市場攤位將於下周二（12日）開始進行公開競投，惟首次取消所有乾貨攤位，惹起爭議。 自1990年開始，支聯會每年均在設年宵攤位，售賣一些與「六四」和民主運動有關貨品，作宣傳和籌款之用，支聯會副主席蔡耀昌對政府取消年宵乾貨攤位感愣然，質疑政府或因不想年宵出現反修例、反林鄭等以政治為主題的乾貨，又指過往有很多學生團體和組織在年宵初嘗經營生意的體驗，質疑政府是藉此趕絕年輕人。 蔡耀昌又表示，年宵收入佔支聯會全年總收入約兩成，加上每年在維園擺檔是支聯會的傳統，故支聯會需思考如何應對，包括是否要轉賣濕貨。

蔡耀昌（左）指年宵收入佔支聯會全年總收入約兩成，加上每年在維園擺檔是支聯會的傳統，故支聯會需思考如何應對。（資料圖片／林若勤攝）

蔡耀昌接受《香港01》查詢時表示，對政府取消年宵乾貨攤位感愕然，對於政府以年宵市場人多擠迫、擴闊公共通道等為由取消乾貨攤位並不合理，認為無需要一刀切取消乾貨攤位，只需調整攤位數目便可。

每年年宵乾貨攤位均出現大量嘲諷時弊的貨品，蔡耀昌質疑政府或因不想年宵出現反修例、反林鄭等以政治為主題的乾貨，又指過往有很多學生團體和組織在年宵初嘗經營生意的體驗，質疑政府是藉此趕絕年輕人。

蔡耀昌表示，支聯會本身已開始籌備來年的年宵攤位競投計劃，包括設計貨品等，故現需重新思考今年年宵的計劃；又指年宵收入佔支聯會全年總收入約兩成，加上每年在維園擺檔是支聯會的傳統，支聯會需思考如何應對，包括是否要轉賣濕貨。

支聯會每年均會競投維園年宵乾貨攤位。（資料圖片／張浩維攝）

去年支聯會在乾貨攤位擺放諷刺林鄭的大型紙板。（資料圖片／林若勤攝）

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過往在維園年宵盈利經常冠絕各政黨的香港眾志，亦大受影響，消息指，取消乾貨攤位，已令該黨無意繼續競投攤位，因預計在沒有乾貨攤位之下，維園年宵客源將大減，勉強競投熟食攤位，相信生意亦不會理想。

而該黨往年的主要收入，均來自年宵、六四晚會、七一遊行這三次大型活動，預料該黨收入，今年會按年下跌至少3分1至4分1。不過，該黨早前發起的眾籌，成功籌得300多萬元，加上往年三次大型活動中，往往取得佳績，就算依賴儲備，相信也暫時不會面臨財政危機。