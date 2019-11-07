【逃犯條例】內地生示威區藏伸縮棍　官信未參與其中　判囚6星期

在港大音樂系就讀的內地生，7月28日中西區警民衝突，被發現身穿著沒有寫「Press」的黃色反光衣並藏伸縮棍，被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。辯方早前求情指被告在電視看到721元朗站襲擊事件，遂帶伸縮棍傍身，當時是主動行向警戶問路。署理總裁判官羅德泉今（7日）接納被告當日沒參與示威，亦無危害公眾安全，僅出於自衛而犯案，認為判他入勞教中心並不符合比例，最後判被告即時入獄6周。

被告陳子謀(戴口罩)認藏有伸縮棍，被判入獄6星期。(資料圖片)

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官曾查問被告是否單獨行近警員

被告陳子謀（24歲）在港大主修音樂，副修英文。他被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，指他於2019年7月28日在上環干諾道中信德中心地下的公眾地方，無合理辯解而管有一支伸縮棍。

署理總裁判官羅德泉判刑前，向控方確認被告當時是否單獨行近警員，及是否沒有參與集會遊行。控方回應沒有證據否定辯方這個說法。

穿黑衣是個人自由

辯方呈上被告及其母的求情信，並指被告深感後悔，明白在香港犯事令家人朋友等擔心。辯方同時提及，穿黑色衣服是個人自由。勞教中心報告指被告適合判入勞教中心，辯方則認為宜判短期監禁。

接納被告並沒有擾亂公眾秩序

羅官謂，因控罪是《公安條例》，按被告的年齡，只可判處監禁或勞教所。他考慮到被告當日沒有擾亂公眾秩序，與示威無關，又不曾拿出伸縮棍；若判勞教中心，會令被告失去自由頗長的時間，刑罰不符比例。羅官決定直接判監，被告認罪獲扣三分一刑期後，即時入獄6星期。

被告當時穿黃色反光衣

案情指，晚上9時左右，警方於信德中心準備驅散，身穿黃色反光衣的被告行近警方，並以普通話表示想越過防線。警員見他腰間掛著黑色物件，懷疑是攻擊性武器，搜身後發現該黑色套袋有一支伸縮棍。被告稱怕受襲，故帶備上述物品傍身。被告其後在警誡會面指，伸縮棍購自內地，他不知道在港不可攜帶此物。

見元朗721襲擊事件受驚

辯方早前求情提及，被告偶爾會到深圳教琴賺生活費，途中必經元朗。721元朗站恐襲事件中，被告避過一劫，但從電視看到令人震驚的畫面。辯方補充，雖被告沒參與示威，但721事件顯示普通市民也會受襲擊；被告去年曾在珠海受襲，事件加重他對人身安全的憂慮。

案件編號：WKCC3440/2019