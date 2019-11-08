【墮樓科大生】多區悼念周梓樂　警中環施放胡椒噴霧拘捕一人

11月4日凌晨在將軍澳停車場墮樓的科大學生周梓樂，今日（8日）早上不治離世。中午多區均有快閃遊行及悼念活動，中環、觀塘均有遊行；銅鑼灣、旺角、九龍塘又一城亦有市民聚集和悼念。在中環，有數千人在中午遊行，之後有數百人佔據德輔道中、畢打街交界的十字路口至下午3點多，直至警員到場重開交通。警方以「公眾地方行為不檢」為由，拘捕一名中學生。聚集人士陸續散去，防暴警到場清理路障，多個警員無佩戴白卡或亦圖案遮擋白卡號碼。

重溫多區悼念集會直播

第一部份 https://www.facebook.com/hk01.news/videos/578686816272098/

第二部份 https://www.facebook.com/hk01.news/videos/2734586753239779/

防暴警以閃電圖案，遮蓋白卡。（香港01直播畫面）

【16:11】一批防暴警元在畢打街附近清理路障和巡邏。有警員遮蓋識別其身份的白卡部份編碼，看不到他們所屬小隊。

【16:04】德輔道中有雪糕筒阻路，一名男子搬走雜物，無人阻止，但之後有人重新將雪糕筒放置路中。有巴士乘客落車搬走雪糕筒後上車，巴士駛走。

【15:56】干諾道中停泊的警車已全部離開。

【15:47】警方在中環港鐵站外，施放胡椒噴霧。警方指該男子因「公眾地方行為不檢」而被捕，未知他年齡；被捕男子表示自己就讀漢華中學。現場消息指，該青年拿起雪糕筒後放回原位，但警方認為他拿雪糕筒阻礙道路，因而被捕。

【15:43】警方在港鐵中環站，拘捕一名青年，他身穿白衫，原戴口罩，雙手被上索帶。

【15:33】警車及警員向干諾道中方向離開

【15:19】德輔道中的巴士、電車和私家車陸續駛離。警員配備防暴手套、索帶，亦有旗手，未見警員有胡椒噴霧。

【15:16】警方表示，用最容忍態度的處理，現場有部份聚集人士返回行人路，有巴士駛走。警方表示「聽到大家好唔開心，我哋亦都好唔開心」。

【15:13】一輛警車抵達德輔道中，有警員開咪，呼籲在場人士離開，指現場人士已經聚集兩小時，造成阻塞。聚集人士情緒激動。警告在場所有人都正參加非法集結，並違反《禁蒙面法》，亦呼籲記者離開。

【15:07】干諾道中的防暴警，返回車上。德輔道中仍有人聚集。畢打街路口有雪糕筒阻路。

【14:50】中環：德輔道中仍有二三百人聚集，干諾道中有多輛警車停泊。德輔道中聚集人士情緒激動，而防爆警員已落車。干諾道中天橋上有市民向警員叫囂。長江中心附近亦有停泊警車。

11月8日，中環過千人遊行，悼念離世科大生。（張浩維攝）

【14:00】中環：聚集人士慢慢散去，不少人高呼「今晚將軍澳見」。現場人數由高峰逾千人減至數百人。聚集人士佔據行車線，交通受阻，無警員維持秩序及疏導交通。

【13:57】觀塘：遊行人士在apm中庭聚集近20分鐘，其後各自散去。

+ 5 + 4 + 3

【13:51】中環：聚集人士高叫「雙十一、全港閂」口號，呼籲響應罷工罷市罷課。

【13:50】九龍塘又一城： 到場靜坐的陳先生稱，周梓樂疑因躲避警方催淚彈而墮樓身亡，但政府至今仍未查清此事，感覺政府「唔將人命當成人命」。陳指，雖然政府有就周梓樂逝世而表示慰問，但周住院時政府亦未有派人探望，反映政府不重視人命。他又指，反修例風波所引致的示威衝突令多人受傷，政府應有官員問責下台。

【13:48】觀塘：遊行隊伍經觀塘道進入apm商場，遊行人士正在apm中庭聚集，展示標語及默哀。

【13:45】中環：部份參與遊行的人士，並無跟隨隊頭返回遮打花園及散去，而是在中環德輔道、畢打街十字路口聚集和默哀，有過千人。默哀完後，市民高叫「組織工會、全民罷工」等口號。現場不見任何警員。

【13:40】中環：遊行隊伍的龍頭返回遮打花園，現場不見警員。

11月8日，中環過千人遊行，悼念離世科大生。（張浩維攝）

【13:32】觀塘：遊行隊伍走出觀塘道，並在馬路汽車中穿插前行，部份人士高舉五隻手指，象徵「五大訴求」，而沿途車輛停下。

【13:30】旺角：聚集悼念的市民陸續離開，有人高叫「今晚見」。

【13:29】觀塘遊行隊伍現時近1000人，遊行人士沿駿業街、海濱道正轉入巧明街。

【13:28】中環：遊行的市民在德輔道中、畢打街的十字路口默哀一分鐘。現場有人激動落淚，不少人帶上白色鮮花。中環遊行人數，明顯比以往快閃遊行多，現場所見逾千人。

【13:25】九龍塘：又一城有約50位市民戴上口罩靜坐。 現場有保安到場，但未有阻止靜坐行動。

【13:20】觀塘：近500人的遊行隊伍起步後不久，便行出駿業街，部份示威人士沿途撐起雨傘、高舉標語遊行，現場一度出現人車爭路的場面。

【13:18】中環：快閃遊行隊伍，龍頭在砵典乍街折返，返回遮打花園，德輔道中東西行車線均有受阻。

【13:15】中環：一名戴着V煞面具參與遊行的人，在隊頭拉橫額。他表示自己在中環返工，對於周同學的離世很傷心，希望盡快徹查真相。

【13:11】中環遊行的隊頭已經到達環球大廈，與之前中午快閃遊行不同，這次人數明顯更多，看不到龍尾。

【13:10】觀塘有近500人在駿業街遊樂場聚集，並於下午1時正為科大學生周梓樂默哀一分鐘。其後眾人起步遊行，群眾沿途高呼「香港人，還拖」、「解散警隊，刻不容緩」等口號。

11月8日，科大取消下午畢業禮，學生為離世的周梓樂同學默哀。（羅君豪攝）

【13:01】

中環：遮打花園聚集人士正式出發，現場人士高呼「追究警暴、討回公道、還我真相」等口號。

科大：下午1時正，科大學生在校內默哀。

旺角：旺角有近百人聚集默哀。

銅鑼灣：出席悼念的市民到達SOGO門外，眾人正默哀一分鐘，其間有人傷感落淚，亦有出席者黃小姐表示，已帶備白色菊花，放工後回將軍澳周同學出事受傷的位置，再作悼念。

【12:50】觀塘：有近百人在駿業街遊樂場內聚集，響應網上號召的觀塘快閃遊行。部份人士身穿黑衣及戴上口罩，現場氣氛平靜。

【12:53】約十名警員離開遮打花園，但在場人士尾隨，不斷叫囂。警員退出花園後，在遮打道門口看守。

【12:50】中環：警方在遮打花園舉起黃旗，表示現場是非法集結，又指多人戴口罩，違反《禁止蒙面規例》。在場警員反轉委任證，涉違反警例。市民高叫「香港人報仇」等口號。

【12:48】銅鑼灣：時代廣場外暫有50名市民聚集，正派發黑絲帶。有出席人士表示，今早得悉周同學不幸過身，自己則於銅鑼灣工作，於社交平台得知有關的悼念活動後，到來參與，並指感到心情難過。

【12:45】中環：有警員在遮打花園拍攝，要求一名市民除下口罩，並檢查身份證，更開咪向其他市民表示，若阻擋拍攝是阻差辦公。市民在場向警方高叫口號。警員要求記者退後，不要影響到他們工作。

【12:35】今日的中環快閃遊行集合時為12時30分，遮打花園現時約有150人聚集。

【12:27】中環快閃遊行未開始，惟集合地點的遮打花園已有至少兩隊警隊駐守，其中一人為旗手。有戴口罩的婆婆情緒激動，向在現場警員表示自己只有一個人不是集會，質疑對方為何沒有良心；警員則要求她離開及不要騷擾警察，並開攝錄機拍下過程。