【危殆科大生】獨自入停車場　途經居民：聽到3樓有人叫唔好打人

科大學生周梓樂周一（4日）凌晨，在將軍澳尚德停車場3樓跌落2樓重傷，至今仍然危殆。據了解，有關人士翻查閉路電視後，發現周同學當晚零時28分，一度獨自進入停車場，離開後，曾再次折返停車場內。有當時途經的居民透露，當晚約零時44分至47分，她途經2樓停車場從行人天橋回家，期間聽到3樓有人大叫「唔好打人啊」，事後感到可疑。現場所見，該名女途人身處位置是接近唐俊街一端停車場，與周同學墮樓位置、近寶康路一端停車場相距較遠。 領展公布的十段影片，均未能拍到周同學身影及墮樓經過。事發至今4日，周同學墮樓原因仍然未明，對於會否公開更多CCTV，領展回覆查詢表示，停車場有35支閉路電視鏡頭分佈於不同位置，領展沒有翻閱所有鏡頭及更長時段的錄影片段，但已據搜查令向警方提供相關鏡頭的閉路電視片段。

周同學零時28分入停車場 離開後重返

將軍澳衝突在周一（4日）凌晨發生，一批示威者在尚德商場附近天橋聚集，防暴警員在唐明街及唐俊街十字路口築起防線。凌晨零時28分警方舉起黑旗示警，5分鐘後施放第一輪催淚彈。同時，有示威者由尚德停車場高處向警方投擲硬物。據了解，有關人士翻查閉路電視，發現周同學當晚零時28分獨自進入停車場，其後離開，之後再次進入停車場。

該名女居民當晚途經此路，經行人天橋回家。（孔繁栩攝）

途經居民​：聽到3樓有人大叫「唔好打人」

一名途經的女居民透露，當晚約零時44分至47分，她經過2樓停車場從行人天橋回家，一名戴口罩的女子提醒她前方正施放催淚彈，不要再行前，她未有理會繼續向前行，期間她聽到3樓有人大叫「唔好打人啊」，事後感可疑。現場所見，女途人身處位置是接近唐俊街一端停車場，與周同學墮樓位置、近寶康路一端停車場相距較遠。而領展所公開的CCTV內，亦未有女途人所講的過程。

根據閉路電視片段，當晚零時46分，有十數人身在停車場，並由唐俊街、有催淚煙的一端，步行至寶康路、沒有催淚煙的一端。零時53分左右，警方向尚德停車場發射催淚彈；零時57分，警方一邊放催淚彈一邊向唐明苑推進；大約凌晨1時，進入唐明苑與尚德停車場間小路，有示威者在停車場向警方扔雜物，警方向停車場發射多枚催淚彈。現場消息指，警方向停車場方向移動，或有進入停車場搜查。至1時05分，可見停車場有一人走動，警方向其舉催淚彈槍。

領展：沒有翻閱所有鏡頭

現場所見，停車場有多支閉路電視拍攝2樓及3樓情況，惟領展只公布10條CCTV。領展回覆查詢表示，該停車場有35支閉路電視鏡頭分佈於不同位置，因片段眾多，希望盡快回應公眾關注，於是因應警方進場及墮樓發生最可能的地點和時間去選取相關片段發放，昨日已發放6支閉路電視鏡頭所攝錄的10個片段。領展沒有翻閱所有鏡頭及更長時段的錄影片段，無法一一回應所有查詢。領展一直配合警方調查， 周二已據搜查令向警方提供停車場所有相關鏡頭的閉路電視片段。領展相信警方可能掌握其他線索及消息來源，資訊較靈通。