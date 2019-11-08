【逃犯條例】5人涉6.9遊行後立法會外聚集　被控非法集結等提堂

民陣6月9日發起反對修訂《逃犯條例》的100萬人示威，遊行過後有示威者在立法會外逗留至凌晨，並作出叠鐵馬等行為。5名人士疑當晚曾在場並被捕的人士，被控非法集結及阻撓警員等罪，今(8日)在東區法院提堂，亦是該日遊行活動中，首次有人被控。5名被告暫時毋須答辯，裁判官把案押後至明年1月3日再訊，各被告准保釋，但須禁足於立法會及政總一帶範圍。

涉案的兩名中大學生陳均年(左)及戴安(右)。(呂樂謙攝)

其中4人被控非法集結

5名被告：戴安（22歲，中大學生）、溫鎮豪（29歲，電腦技術員）、吳浩榮（32歲，裝修工人）、陳均年（21歲，中大學生）、丘子樂（32歲，社工）。除溫外，另四人同被控一項非法集結罪，指他們6月10日凌晨在立法會綜合大樓公眾入口外進行非法集結；溫則被控一項阻撓警務人員罪，指他當日在該處襲擊高級督察B；丘另被加控一項襲擊警務人員罪，指他在該處襲擊警員A。

控方將申請不披露警員姓名

控方表示，有鑑於近日有針對警員和其家人的起底行為，律政司想在控罪書上免去涉案警員的真實姓名，並會在12月27日正式向法庭就申請作陳詞，故在該聆訊前會暫以代號稱呼涉案的警員。辯方則有反駁指，他們收到的文件均有警員的真名，質疑如此做法會影響審訊的一致性。

5被告在遊行翌日清晨被捕

控方續指，本案的5名被告均在6月10日清晨被捕。辯方則補充說，6月9日的民陣集會獲警方發出不反對通知書，時限直至6月10日零時，五人時限完結後十數分鐘被捕。辯方同時透露，案中戴、陳二人曾有搬運和堆疊鐵馬、溫則有輕微拉過一名警員手臂一下，各人均沒有作出破壞或襲擊警員的行為。

毋須宵禁但須守禁足令

辯方要求將案件押後至明年1月3日，待辯方能索取文件和獲取指示，獲法庭批准。各被告准以現金2000元擔保外出，毋須宵禁，但需禁足添美道、添華道、夏慤道及龍和道內的範圍（即立法會及政總大樓）。除戴在明年1月至2月到美國耶魯大學交流而在該段時間獲豁免外，其他被告均不准離開香港。

案件編號：ESCC 2495/2019