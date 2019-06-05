【逃犯條例】6.9遊行升級？　民陣指言之尚早：人數多是最大升級

民陣聯同民主派立法會議員於周日（9日）發起大遊行，反對《逃犯條例》修訂。遊行將於當日下午3時在維園中央草坪起步，遊行至立法會外行人路。 民陣發言人岑子杰未有評估遊行人數，強調目標是呼籲最多人上街。至於當日的行動會否因應人數而升級，岑子杰表示，周日升級仍屬言之尚早，他認為不論是政府、建制派和中央政府，目前仍等待周日的遊行人數揭盅，才調整他們的策略。 岑子杰又指，遊行人數多已是最大的升級，「升級唔係方式嘅升級，而係人數嘅升級」。民主派會議召集人毛孟靜呼籲遊行人士以和平、理性和非暴力方式表達對修例的不滿，認為和平力量才真正有感染力。

民陣聯同民主派立法會議員於周日（9日）發起大遊行，反對《逃犯條例》修訂。遊行將於當日下午3時在維園中央草坪起步，遊行至立法會外行人路。（李澤彤攝）

涂謹申盼69萬人遊行 郭家麒：100萬人上街！

遊行將以銅鑼灣維多利亞公園中央草坪為起點，下午2時半集合，3時正式起步，經高士威道、禮頓街、伊榮街、邊寧頓街、軒尼詩道西行車路、金鐘道、樂禮街、夏愨道和添美道，遊行至立法會外行人路。

岑子杰估計當日將會有非常多人參與遊行，不過未有評估遊行人數，強調目標是呼籲最多人上街。他又呼籲參與集會的市民帶備食水、食物、雨傘和外置手機充電器。

他指出警方將會全面封鎖崇光百貨對外的道路，不容市民在此位置中途加入遊行。他呼籲市民於銅鑼灣希慎道的西行線加入遊行，最好在波斯富街之後的路段才中途加入。

至於當日的行動會否因應人數而升級，岑子杰表示，周日升級仍屬言之尚早，他認為不論是政府、建制派和中央政府，目前仍等待周日的遊行人數揭盅，才調整他們的策略。他指修例將於下周三（12日）直上大會，惟立法會主席梁君彥仍未公布審議修例的限時辯論時數，反映有關方面仍等待周日的遊行數字再作決定。

岑子杰又指，遊行人數多已是最大的升級，「升級唔係方式嘅升級，而係人數嘅升級」。毛孟靜呼籲遊行人士以和平、理性和非暴力方式表達對修例的不滿，認為和平力量才真正有感染力。

若遊行人士自發升級，民陣會否有所配合，岑子杰指出，民陣必須看清楚民眾如何升級、會作甚麼行動，才能確認民陣能否配合。

民主黨立法會議員涂謹申指，保安局局長李家超今日發言時指，中央期望特區政府透過綜合回應消除社會憂慮，惟市民仍有很多憂慮。他認為市民應在當日上街，「唔好畀特區政府誤導中央」，又笑言有憂慮才好上街，「無憂慮就唔好上街啦」。他希望周日會有69萬人遊行，讓中央知道香港人的憂慮。

公民黨立法會議員郭家麒則說，有市民問他上街會否有效果，郭家麒指2003年政府也因50萬上街而撤回《基本法》23條立法，他希望周日有100萬人上街，「逼爆成條路畀林鄭、中央睇到，香港人堅決反對『送中條例』，今次如果輸咗，唔止係政治上輸，經濟、民生都會大受影響」。