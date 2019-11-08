包致金姪女Amina涉藏毒提訊　上庭再遲到　律師連忙道歉

終審法院非常任法官包致金姪女Amina Mariam Bokhary 繼年初因停牌駕駛，被判囚6 周及停牌18個月後，再涉官非。今年5 月，她在中環一間餐廳被揭發藏有0.14 克可卡因而被警員拘捕。她被控一項藏毒罪名，案件今日在東區法院再提訊。代表Amina 一方的大律師指按現時情況，辯方將不認罪，但因他們兩天前才收到警方供詞，需要時間參考，因此希望將案件押後兩週至11月20日才最終決定是否認罪，獲法庭批准；保釋期間被告仍以現金500元保釋。

被告Amina Mariam Bokhary，43歲，被控一項管有危險藥物罪。

本案原定早上九時半開審，但姍姍來遲的被告繼上次提堂後今次再度遲到15分鐘。主審裁判官黃士翔警告被告如有再犯，法庭有可能充公其保釋金甚至將她還柙；Amina 和其代表律師則連連向法庭道歉。

庭上辯方表示，按現時他們所獲得的證據，辯方將不認罪。但辯方指，他們兩天前收到警方新提供的供詞，因此希望將案件押後兩周至11月20日，以參考該些新證據。屆時被告將最終決定是否認罪。裁判官批准申請，但指下次上庭時被告必須答辯，將不可再申請押後。期間被告仍以現金500元保釋。

案件編號：ESCC 1974/2019