【包致金姪女提堂】Amina涉曾威嚇要放火燒屋　父母驚惶逃走報警

非常任法官包致金的姪女Amina Mariam Bokhary，涉嫌襲擊父母被捕，連同早前涉無牌駕駛等，今正式被落案起訴，並即日帶到東區法院提堂，控方在庭上透露，被告有酗酒問題，醉酒後易變得情緒激動，近期的情況惡化，不但對父母動粗，更疑在案發時威脅雙親，若有警員登門拘捕，會燒毀單位。雙親最後大驚逃離。

被告Amina Mariam Bokhary被捕後由警員合力送到醫院。（資料圖片）

被告庭上四周張望抓癢

被告Amina Mariam Bokhary，42歲，現被控1項取消駕駛資格期間駕駛、1項沒有第三者保險下駕駛、3項襲擊致造成身體傷害和1項普通襲擊罪，合共6罪。包括停牌期間駕駛、沒有第三者保院，及四項襲襲相關罪名。被告今上庭時神情憔悴，頭髮凌亂，不時四周張望和抓癢。

涉酒醉後向雙親動粗

控方透露案情指，被告涉嫌在1月犯下交通案件後，於本年2月15日未有到警署報到，繼而干犯襲擊父母的案件。據被告的父母指，被告有酗酒問題，並且在醉酒後易變得情緒激動，向他們動粗。而被告近期的情況惡化，在案發時威脅雙親，若有警員登門展開拘捕，被告將燒毀單位。雙親大驚，因而逃離單位。控方欲先替被告索取精神科報告，決定被告是否適合答辯和審訊。

稱患肺炎才未到警署報到

辯方則解釋，被告因患肺炎，因而在醫院住院6天，才未有到警署報到。而她事後仍感不適，在家休養。

而控方回應指，警方於2月28日和3月5日，曾聯絡被告但不果。直至3月6日收到被告代表的信件，指被告已出院，仍然不適，但未有文件支持。警方之後從醫院得知，被告在2月13至19日住院。然而，警方之後仍然未能聯絡被告，終於本月14日通緝對方。

裁判官拒讓被告保釋

主任裁判官羅德泉經考慮，准案件押後至4月1日再訊，但拒絕讓被告保釋，期間需還押小欖精神病中心。

被告被控於本年1月31日，在跑馬地成和道景光街駕駛一輛私家車，而被告當時被取消駕駛資格，以及無第三者保險。

她亦被控於本年2月某日至3月16日，3度在跑馬地肇輝臺嘉苑住所襲擊母親。此外，她被控於3月16日，在住所襲擊父親。

涉曾指責母親不夠愛她

據悉，被告涉指責母親Arculli Rhoda Mariam Bokhary不夠愛她，而向母親擲水樽和潑水。此外，被告涉推倒母親和擲花盆等。

至於涉襲擊父親Bagh Ali Shah Bokhary的普通襲擊控罪，則指被告涉向對方擲水樽

案件編號：ESCC717、718/2019