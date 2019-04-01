【包致金姪女案】Amina認無牌駕駛等罪　被判即時入獄6星期

終審法院非常任法官包致金的姪女Amina Mariam Bokhary，涉嫌襲擊父母被捕，連同早前涉無牌駕駛等被控6罪，Amina今（1日）於東區裁判法院承認駕駛相關的罪行，被囚6周，再次遭停牌18個月；而由於其父母決定不追究襲擊事件，故就她襲擊父母的罪名，則獲撤銷。

被告Amina Mariam Bokhary承認無牌駕駛等罪名，被判入獄6星期。（資料圖片）

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被告Amina Mariam Bokhary，42歲，報稱無業，承認於今年1月31日，在跑馬地成和道景光街，身為被取消駕駛資格人士，在道路上駕駛私家車，以及沒備有有效的汽車第三保。

她原另被控4項襲擊罪，指她於今年2月在跑馬地肇輝臺的住所內，兩度襲擊83歲母親Arculli Rhoda Mariam Bokhary，及在3月16日涉襲擊母親及72歲父親包志雄Bagh Ali Shah Bokhary。據悉，因於其父母不想再作追究，控方今撤銷這四項罪名

停牌後無修讀駕駛改進課程

控方透露，被告Amina Mariam Bokhary（42歲）有3個案底，有2個與本案不類同的駕駛案底。辯方求情時稱，Amina於2010年8月2日開始被停牌，及後律政司覆核停牌令，終判她停牌3年，在事發時停牌令已完結，不過Amina並無修讀駕駛改進課程，故當時仍在停牌期間。

求情稱駕車往取外賣

代表Amina的律師呈上兩封信件，Amina的母親在信件提到，事發時一家三口均患病，當時Amina曾致電粥鋪欲「叫外賣」，但不成功，她才違例駕車前往粥店買粥，希望法庭可寬大處理；而另一信件則是醫生證明Amina發燒、咳嗽及患肺炎。

辯方指，Amina事實上自去年聖誕已患病，當時受病症影響，又擔心同患病的母親沒有進食，Amina是出於善意前去買粥予母親，但辯方承認Amina記得自己正被停牌。

官指為雞毛蒜皮事違令

裁判官香淑嫻判刑時引述案例指，除非有例外情況，一般違反法庭下達的停牌令均須判處監禁，而香官表示在本案中看不到有例外的情況，且Amina事發時明顯記得自己正被停牌，但故意因為雞毛蒜皮的小事違反法庭命令，她本可以避免有關情況，故監禁或刑罰無可避免。

Amina開車時行駛不穩

案情指，本年1月31日，警員於跑馬地成和道一帶巡邏時，發現Amina的車輛不穩定地行駛，懷疑她醉駕，故截停車輛，警方及後發現她被撤銷駕駛資格，因而逮捕她，她在警誡下說：「我唔明，我等我律師。」

警方經調查後發現，Amina於2010年8月2日被停牌12個月，法庭亦要求她修讀駕駛改進課程，但經律政司覆核刑期後，她被判停牌3年，而Amina在該次事件後並沒有修讀駕駛改進課程。Amina及後於本年2月15日沒按保釋條件和警方報到，因而被通緝，警方終在3月17日在灣仔拘捕她。

案件編號：ESCC717、718/2019