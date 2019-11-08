【悼念周梓樂】科大生發起燭光悼念晚會　校方取消典禮及下午課堂

社會新聞
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在將軍澳警民衝突期間，由停車場墮樓昏迷的22歲香港科技大學男生周梓樂，今日早上（8日）8時許不治。科技大學校長史維今早在畢業禮中途離開，前往醫院而校方在中午約12時半宣布，取消原定於今日下午3時舉行的學位頒授典禮。學生隨即在畢業禮場地舉行悼念活動，並一度遊行至校長宿舍，學生會亦發起今晚6時在科大舉行燭光晚會、悼念周同學。

至下午約2時半，科大再公布，考慮到可能出現的人潮及對周邊交通造成的負擔，決定取消下午的課堂和一切活動。

科大學生會在社交網站表示，今日下午一時及六時分別在校內發起兩場悼念周同學的活動。（「香港科技大學學生會 HKUST Students' Union」facebook截圖）

科大學生會在社交網站表示，今日下午一時及六時分別在校內發起兩場悼念周同學的活動，當中下午一時正在中央廣場位置獻花及默哀，並在賽馬會大堂內舉行悼念活動。而下午六時正則擬在原定畢業禮舉行地點（即賽馬會大堂）舉行燭光晚會及悼念活動，傍晚預計會有學界代表發言。

而科大校方在中午宣布約12時半，宣布取消原定於今日下午3時舉行的學位頒授典禮，至下午約兩時半，科大再就周同學的不幸離世表示哀悼，並表示為防可能出現的人潮及對周邊交通造成的負擔，校方決定取消下午的課堂和一切活動。

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