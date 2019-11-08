廉署控持「行街紙」男子詐騙保安公司受聘　涉逾8萬元工資

廉政公署今日（8日）落案起訴一名持有俗稱「行街紙」的擔保書人士，控告他涉嫌貪污詐騙，以一名身份證持有人的身份求職而獲聘為保安員。其中串謀控罪指他與保安公司一名僱員一同串謀欺詐公司，偽稱他是另一名香港永久性居民身份證持有人，導致公司聘用他及支付工資總額83,400元。被告已獲廉署准予保釋，將於下星期二（12日）在西九龍裁判法院答辯。

廉署控持「行街紙」男子詐騙保安公司受聘。（資料圖片）

被告Shahzad Khurram（30歲），被控兩項罪名，即一項向代理人提供利益，違反《防止賄賂條例》第9(2)(a)條；及一項串謀詐騙，違反普通法。被告是一名擔保書持有人，不得在香港工作。案發時一間保安公司獲一間建築公司聘用，為新界東涌一個建築地盤提供保安員。該保安公司在廉署調查案件期間提供全面協助。

貪污控罪指，被告涉嫌於2018年7月，無合法權限或合理辯解而向該保安公司一名僱員提供3000元，作為對方不告知公司他是一名擔保書持有人的誘因或報酬。串謀控罪指，被告涉嫌於2018年5月31日至11月7日期間，與上述僱員一同串謀欺詐該保安公司，不誠實地向公司偽稱被告是另一名香港永久性居民身份證持有人，導致公司聘用被告和向他支付工資總額83,400元。