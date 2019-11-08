【區議會選舉】社交網站宣傳或畀Like可墮法網　廉署逐一講解

區議會選舉臨近，近年候選人除了設置街站拉票外，有不少候選人轉攻網上平台，在社交網站如Facebook和Instagram發布宣傳海報和候選人資料等，吸引網民留言或轉載。惟廉政公署廉潔選舉事務統籌于慧芬接受《香港01》專訪表示，不論候選人或網民均需要小心，網民在社交媒體的選舉廣告中留言或「畀Like」後，若候選人於未獲對方書面批准下，就其內容有任何更改或使用，則可能違法。 同樣地，候選人在未獲任何人書面同意下，亦不得使用相關資料或相片作選舉廣告，否則亦可能違法。她表示，過去就有候選人在選舉廣告中，在未取得對方書面同意下涵蓋其他人，當選後遭對手提出選舉呈請，法庭裁定選舉結果無效，須進行補選。 （系列四之二，逢周五刊出）

區議會選舉臨近，不少候選人轉攻網上平台發布宣傳海報和候選人資料等，吸引網民留言或轉載帖文。（資料圖片）

近月反修例示威活動，「文宣」大行其道，不少網民發揮創意，為不同事件及議員「二次創作」。但在選舉期間，不論任何人發布與區議會選舉參選人有關的資訊，均需要加倍留意，稍一不慎就有機會誤墮法網。

于慧芬表示，選舉廣告首先要注意選舉開支。（羅君豪攝）

轉載時「加料」或被列選舉廣告

于慧芬表示，選舉廣告首先要注意選舉開支。她解釋指，任何候選人或其代表人士在選舉期間內、或選舉期前後，為促使該候選人當選，或阻礙其他候選人當選所招致，或將招致的開支均屬選舉開支。

亦因此，于慧芬指任何人透過網上平台，包括網站、社交網絡、通訊網絡等發布屬選舉廣告的競選宣傳，所牽涉的費用如包括設計費，聘請人員的薪金亦必須計入選舉開支，並在選舉申報書內列明；但電費和上網費用則不包括在內。

于慧芬亦舉例說，網民轉載分享選舉廣告，或在選舉廣告下留言並不屬於發布選舉廣告；惟在轉載圖片或文字中，加入含有促使或阻礙他人當選等字眼，就有可能被列為選舉廣告。所以她提醒如發布人士未獲候選人批准招致選舉開支，就有可能違法。

于慧芬表示，候選人如在其宣傳內容中顯示某人或某組織對他的支持的話，則需要在事前取得該人士或組織的書面同意。（羅君豪攝）

候選人引用支持者宣傳欠書面同意 致選舉無效

于慧芬續指，候選人如在其宣傳內容中顯示某人或某組織對他的支持的話，則需要在事前取得該人士或組織的書面同意；但支持者自發性的網上留言，又或轉載帖文則可獲豁免。她亦提醒候選人不得就有關人士所提供的內容進行任何「加工」或修改，除非事先取得其書面同意，否則便屬違法。

于舉例指，過往曾有區議會選舉候選人在一則選舉廣告內，收納了一批支持者的姓名，或組織的名稱，但該候選人在發布選舉廣告前，並未有取得其中50多個支持者和組織的書面支持同意。該候選人其後在選舉中勝出，卻遭落敗的候選人提出選舉呈請，指其違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》第27條其中一項理據，原訟法庭在聆訊後裁定選舉結果無效，須進行補選，該候選人亦被罰款1.5萬元。

除此以外，于慧芬亦強調即使在取得任何書面同意後，選舉廣告亦必須真確。她表示，雖然《選舉（舞弊及非法行為）條例》並沒有禁止目的為阻礙任何人當選所發布的負面宣傳，但所有涉及候選人的宣傳內容必須屬實，否則亦屬於違法。