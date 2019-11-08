【逃犯條例】涉串謀暴動電競手求免宵禁參賽　主辦方突取消賽事

10月1日國慶日清晨，警方到一名電競選手位於天水圍的寓所進行搜查，並搜獲5罐白電油。警方以此拘捕他，控以一項「串謀暴動」罪。案件今日在東區法院提堂，被告原需宵禁，但獲准今星期六晚參加WESG香港電競節2019電競比賽決賽。惟由於比賽突然取消，被告請求更改保釋條件，望法庭准許他得知新賽期後，可直接通知警方，獲裁判官批准。翻查紀錄，被告原本參加的比賽，其主辦方為曾撤銷香港電競選手Blitzchung（聰哥）的暴雪；聰哥在早前比賽得奬發言，之後一度遭沒收獎金，事件引起關注，亦有網民發起針對暴雪的行動，暴雪突在賽前一天，宣布原定明天的賽取消。

被告獲新賽期後可通知警方

被告張浩輝（23歲），報稱地盤工人，被控一項串謀暴動罪，指他於本年10月1日在香港與其他身份不詳的人串謀參與暴動。

被告原需遵守宵禁令，但獲准許今個星期六參加WESG香港電競節2019電競比賽決賽。惟該比賽突然延期，因此被告希望法庭能暫緩對他宵禁令的豁免，直至WESG 另行通知賽期後，再由被告通知警方，無需再向法庭申請。法庭批准被告申請。

早前有選手一度被沒收獎金

翻查紀錄，該電競比賽主辦方為遊戲廠商暴雪；暴雪早前曾舉辦《爐石戰記》電競比賽，有獲獎的香港電競選手Blitzchung（聰哥）在賽後訪問中說出「光復香港、時代革命」的口號，之後一度被沒收獎金，惹起國際關注。有網民事後在網上討論區發起針對暴雪的行動，不久後大會宣布：鑑於各種不確定因素將可能影響賽事進行，為確保選手、觀眾、受邀嘉賓、員工及有關單位得到最佳保障，比賽取消。

案件編號：ESCC 2256/2019