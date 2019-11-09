邱騰華：對周梓樂逝世感到痛心　個別事件不應放大至整個警隊

香港科技大學學生周梓樂在本周一（4日）的將軍澳警民衝突中，從尚德停車場內墮到2樓平台，延至昨日（8日）早上不治，而他的墮樓的原因仍未明。商務及經濟發展局局長邱騰華在商台節目《政經星期六》中表示對周梓樂離世感到痛心，反問社會矛盾是否值得有人付出生命。 連月示威中警方的處理手法一直備受爭議，對此，邱騰華指，警隊是政府部門中壓力最大的部門，若以個別事件放大至整個警隊，並不公平。

11月8日晚上，科大舉行燭光集會，悼念離世的科大學生周梓樂。（資料圖片 / 余俊亮攝）

社會矛盾是否值得有人付出生命

科技大學學生周梓樂墮樓原因仍未明，有人質疑他因躲避警方催淚彈而墮樓。商務及經濟發展局局長邱騰華指，不論什麼原因，有人付出生命都令所有人都感到痛心；他又反問社會的矛盾是否值得有人付出生命。而若社會對立不能緩和，大家都不會有好日子，又反問有誰想每日都出身於衝突之中。

警隊是壓力最大的部門

對於有人批評警方的紀律差，邱騰華直言現時社會局面繃緊，政府部門都比平日辛苦，警隊是整個政府中最大壓力的部門，若以個別事件放大至整個警隊，並不公平，正如指年輕人都是暴徒，年輕人亦不會接受。

邱騰華稱，對周梓樂離世感到痛心。（資料圖片）

政府和市民對話並未停止

邱騰華又指，社會不會因為衝突而停止運作，反問當有不同意見時，是否應坐下來和平討論，反問是否一定要打爛東西才能洩忿。邱騰華又指，現時政府有渠道讓市民表達意見，而政府和市民的對話亦沒有停止，問題在於是否能找到共同的方向。對於社會近日出現多宗因政見不同而出現的「私了」事件，邱騰華指，「想不通」為何因政治立場而動粗，為何因其他人所代表的公司而引起武力攻擊，若情況持續，將會是一條不歸之路。

預期年底至明年初經濟仍較差

邱騰華又指，預期本港第四季至明年初經濟仍然較差，雖然中美貿易戰對本港的影響仍然存在，但主要影響仍來自本港內部問題，若香港的根本受到傷害，復原之路便會長很多。對於近日有旅遊業建議政府撥一億元給業界，推行「香港人遊香港」計劃，邱騰華指會討論業界建議，但他又指，政府有時可直接動用資金協助業界，但有些資金仍需經過立法會審議，故仍需要時間。