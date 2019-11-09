【悼念周梓樂】科大史維質問阻撓救護車　警凌晨FB回應：絕無此事

22歲科大生周梓樂於本周一凌晨（4日）於將軍澳尚德廣場停車場三樓墮下二樓平台，延至周五（8日）早上不治。科大校長史維在下午向師生發出公開信，提到看到一些救護車被警車阻擋，導致周梓樂延遲了20分鐘才獲得救治，要求警方解釋。 警方今日（9日）凌晨2時許在Facebook專頁回應稱，強調「絕無此事」，並引述消防處已就此事作詳細澄清，在處理這宗救護召喚中，該救護車並沒有與現場警務人員接觸，而途中曾遇到巴士及私家車等阻塞，亦未有被警車阻擋去路。

科大校長史維畢業典禮在期間，證實該校墮樓學生周梓樂死訊，並一度落淚。（羅君豪攝）

史維：得不到解釋 會激起憤慨

史維在公開信中表示，要求政府就周梓樂離世一事，作出一個獨立及徹底的調查。他指由於看到一些救護車被警車阻擋，令救護員需步行至事發地點的影片，認為事件導致周延遲了20分鐘才獲得治療。他要求所有涉事方作出澄清，「尤其是警方」，要求警方就救護員為何延誤到達事發地點作澄清，「如果得不到可接受的解釋，將會激起我們的憤慨。」（We will be outraged if there is no acceptable explanation offered to us.）

11月4日時，校長史維曾到醫院探望。（資料圖片/陳康智攝）

警方：若召開死因研訊 所有資料都會公開

警方在凌晨2時許在FB發出帖文，稱「對日前將軍澳一名男子於停車場墮下不幸死亡案件」，警方對他的家人和身邊朋友、同學，致以最深切的慰問，希望他們可以節哀順變，「警方與香港所有市民一樣，心情因此宗不幸事件感沉重，痛心及難過。」

案件現由東九龍總區重案組接手調查，警方承諾必定會深入調查事件經過，並建議召開死因研訊，將報告交由死因裁判官決定，如果日後召開死因研訊，所有調查資料都會於庭上公開披露。

對於史維公開信指「因警方阻礙救護車以至延誤救援墮樓男子」，警方回應強調「絕無此事」，並引述消防處已就此事作詳細澄清，在處理這宗救護召喚中，該救護車並沒有與現場警務人員接觸，而途中曾遇到巴士及私家車等阻塞，亦未有被警車阻擋去路。