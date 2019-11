【悼念周梓樂】科大史維質問阻撓救護車　警凌晨FB回應：絕無此事

22歲科大生周梓樂於本周一凌晨(4日)於將軍澳尚德廣場停車場三樓墮下二樓平台,延至周五(8日)早上不治。科大校長史維在下午向師生發出公開信,提到看到一些救護車被警車阻擋,導致周梓樂延遲了20分鐘才獲得救治,要求警方解釋。 警方今日(9日)凌晨2時許在Facebook專頁回應稱,強調「絕無此事」,並引述消防處已就此事作詳細澄清,在處理這宗救護召喚中,該救護車並沒有與現場警務人員接觸,而途中曾遇到巴士及私家車等阻塞,亦未有被警車阻擋去路。

科大校長史維畢業典禮在期間,證實該校墮樓學生周梓樂死訊,並一度落淚。(羅君豪攝)

史維:得不到解釋 會激起憤慨

史維在公開信中表示,要求政府就周梓樂離世一事,作出一個獨立及徹底的調查。他指由於看到一些救護車被警車阻擋,令救護員需步行至事發地點的影片,認為事件導致周延遲了20分鐘才獲得治療。他要求所有涉事方作出澄清,「尤其是警方」,要求警方就救護員為何延誤到達事發地點作澄清,「如果得不到可接受的解釋,將會激起我們的憤慨。」(We will be outraged if there is no acceptable explanation offered to us.)

11月4日時,校長史維曾到醫院探望。(資料圖片/陳康智攝)

警方:若召開死因研訊 所有資料都會公開

警方在凌晨2時許在FB發出帖文,稱「對日前將軍澳一名男子於停車場墮下不幸死亡案件」,警方對他的家人和身邊朋友、同學,致以最深切的慰問,希望他們可以節哀順變,「警方與香港所有市民一樣,心情因此宗不幸事件感沉重,痛心及難過。」

案件現由東九龍總區重案組接手調查,警方承諾必定會深入調查事件經過,並建議召開死因研訊,將報告交由死因裁判官決定,如果日後召開死因研訊,所有調查資料都會於庭上公開披露。

對於史維公開信指「因警方阻礙救護車以至延誤救援墮樓男子」,警方回應強調「絕無此事」,並引述消防處已就此事作詳細澄清,在處理這宗救護召喚中,該救護車並沒有與現場警務人員接觸,而途中曾遇到巴士及私家車等阻塞,亦未有被警車阻擋去路。