【悼念周梓樂】灰衫男旺角刑毀的士遭「私了」　示威者眾籌助司機

周一（4日）將軍澳警民衝突中，由尚德停車場墮樓的22歲科大生周梓樂，留醫5日後至昨晨（8日）不治，昨日多區的悼念集會，最後均成為「戰場」。其中今日凌晨，旺角有的士險意外撞及人群，遭一名男子用磚頭擊毀擋風玻璃，初時示威者誤以為的士有所企圖，釐清真相後，懷疑掟磚男子才是「內鬼」，該男子最終被「私了」，頭破血流；而示威者則即場眾籌，分擔涉事的士的維修費。

旺角一名灰衫男被「私了」，頭破血流送院。（林振華攝）

凌晨2時許，旺角彌敦道與亞皆老街交界，仍有大批示威者聚集。適時，據報一輛空載的士駛經，因前無去路而倒車駛走，卻險撞向另一輛的士及人群，有人認為的士有所企圖，一度不滿並拍打其車身發洩，一名灰衫男子，更用磚頭擊毀的士擋風玻璃，混亂間姓鄭的士司機亦被打中頭部。

擾攘一輪後，示威者相信是一場誤會，反而認為掟磚的灰衫男是「內鬼」，雙方發生口角，繼而追逐至奶路臣街，灰衫男走避不及被「私了」，遭示威者拳打腳踢，頭破血流，有急救員為其即場治理，最後由救護員送院。

捲入無妄之災的姓鄭的士司機，事後表示在佐敦接載一名乘客，至旺角附近落車，其後駛至上址時，發現阻路，於是倒車，詎料引起誤會。示威者事後亦即發起眾籌，短短數分鐘便籌得數千元，交予的士司機，作維修費及車租之用，有人更私下贈予數千元作補償。