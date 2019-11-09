【區議會選舉】七立會議員昨被捕　區諾軒質疑選舉前夕「撥火」

七名民主派立法會議員涉嫌在今年5月的委員會會議中，觸犯《立法會權力及特權條例》，被警方直接拘捕或預約拘捕，下周提堂。 其中一名被捕的立法會議員區諾軒今日港台節目《星期六問責》中指，自己被控四項罪名，全與建制派議員有關，質疑政府在社會極大矛盾下，不但無面對社會問題、不聆聽民意，更不斷挑動社會矛盾，形容政府在區選前夕及科大男生周梓樂死訊傳出當日拘捕多名立法會議員，將令很多市民產生莫名的憤恨，認為任何大眾訴諸的行動都會影響到區選，憂心政府正按「劇本」欲延後區選。

今年5月11日，立法會修訂《逃犯條例》法案委員會「鬧雙胞」，民主派和建制派分別在8時半和9時在會議室1召開會議，其後會議暫停。（資料圖片）

區諾軒出席港台節目《星期六問責》時透露，有警員昨日（8日）到自己住所拘捕他，但他當時不在家，之後收到警方電話通知，表示要預約拘捕，於是他今日凌晨到警署投案，至今早才獲釋放。區諾軒直言，沒想過自己會因「特權法」被捕，而被控的4項罪名均涉及妨礙建制派議員，質疑政府在社會極大矛盾下，並未處理社會撕裂，而是「不斷撥火」，難怪會令人繼續上街。

區諾軒質疑警方在區議會選舉前，拘捕七名立法會議員，是煽風點火。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

他形容，政府選舉前夕及科大男生周同學離世當日拘捕七名立法會議員，是選了「是最差的時間」，「一日內做到這地步，難免令很多市民產生莫名的憤恨」，反問政府「想社會對立到何時？不斷打壓人民、拉人打人要到何時？」他又指，目前似有「劇本」，先有部分報章出現要求延期區選的廣告，再有建制議員建議考慮延期區選兩年，懷疑有人想跳過現有機制處理區選。但他估計，延期選舉或挑動更大憤怒，亦無助於透過政治體制處理事件，估計政府會慎重地作決定。

▼今年5月11日逃犯條例法案委員會鬧「雙胞胎」，當日議會內外情況▼

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出席同一節目的立法會議員邵家輝就說，不知道誰報警致多名議員被捕，但他認為香港是法治社會，將交由法庭定斷；但他認為，民主派議員被捕一事，或會對非建制候選人有利，因為市民會認為他們被打壓。

政制及內地事務局長聶德權則在另一電台節目中重申，自己事前對七名民主派立法會議員涉嫌觸犯《立法會權力及特權條例》被捕或預約拘捕一事不知情，強調事件不存在與區選拉上關係。