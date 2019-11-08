【逃犯條例】朱凱廸被捕　梁耀忠等六名議員被預約拘捕

立法會議員朱凱迪今日（8日）晚上10時15分，在家中樓下被警察拘捕。

朱凱廸facebook專頁公布被捕訊息，表示朱凱廸被指涉嫌於5月11日在石禮謙主持的「逃犯條例」法案委員會上，觸犯《立法會(權力及特權)條例》第19條。

該專頁相信還有其他議員被捕。

8月晚上消息，暫時只有朱凱迪確認已被拘捕，其餘六名議員則被預約拘捕。

5月11日，立法會修訂《逃犯條例》法案委員會「鬧雙胞」，民主派和建制派分別在8時半和9時在會議室1召開會議，其後會議暫停。

當時民建聯主席李慧琼表明，有議員阻止其他議員進入會議室開會，涉嫌阻止開會屬違法，表明考慮報警，又指涂謹申主持的會議並非合規的會議。

5月11日逃犯條例法案委員會「雙胞胎」，議會內外的衝突情況↓

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據了解，陳志全、梁耀忠、范國威、林卓廷、區諾軒、郭家麒均被警方預約拘捕。而消息指有警方曾上部份議員住所，但議員當時不在。

梁耀忠表示，警方預約在明晚（9日）7時到灣仔警署拘捕。

郭家麒及范國威證實，因被指在5月11日觸犯立法會（權力及特權）條例第19條，而被警方致電預約明晚7時拘捕。

毛孟靜在facebook表示，政府要拘捕大概人數半打（即約6個）的民主派議員，包括上門或預約拘捕。