【逃犯條例】7議員被捕　24民主派議員聲明：為局勢火上加油

立法會議員朱凱迪昨晚（8日）被捕，另有6名議員包括陳志全、梁耀忠、范國威、林卓廷、區諾軒、郭家麒，均收到警方預約捕通知，今晚（9日）7時到灣仔警署拘捕。 24名民主派立法會議員發出聯合聲明，認為政府未到秋後便算帳是本末倒置，將異見滅聲恐為局勢火上加油。

朱凱廸在11月8日晚上被捕，而其餘多名議員則預約在11月9日晚上7時拘捕。

均涉5月11日修訂《逃犯條例》會議「雙胞胎」事件

聲明表示，持續了5個月的反修例運動未息，政府已忍不住手，聯同警方大規模拘捕民主派議員。民主派全體議員感到震怒，認為政府未到秋後便算帳是本末倒置，將異見滅聲恐為局勢火上加油。

據了解，全部被捕及預約拘捕的議員，均被指涉嫌在5月11日，立法會《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例(修訂)條例草案》委員會上，觸犯《立法會（權力及特權）條例》第19條。

強調事件由立法會自行解決 看不到理由執法部門介入

聲明表示，接連兩場以百萬市民計的遊行，各種深層次問題愈揭愈多，至今5個月政府不正面回應五大訴求，反而處理「指出問題的人」，繼而動用「緊急法」制訂「禁蒙面法」，合憲性存疑，更令香港陷入深淵。

24名議員強調當日民主派議員的行動，是要阻止一個「非法」的草案委員會，事件最終也由立法會自行解決，看不到有任何理由，此刻要由執法部門介入。他們強烈譴責政府由強推修法以來，一再踐踏立法會的尊嚴。

5月11日逃犯條例法案委員會鬧「雙胞胎」，當日議會內外情況↓

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稱為激怒市民添混亂 製造條件取消區議會選舉

另外區議會選舉臨近，24名立法會議員指現時拘捕是「司馬昭之心」，企圖以暴「製」亂，透過激怒市民令局面愈發不可收拾，與建制派「唱雙簧」製造條件，「為鋪陳已久的取消區議會陰謀落下最後一筆」。民主派懇切呼籲市民沉著冷靜，表示拘捕行動將包括不少區議會候選人，但並不能阻止他們積極參與區選。

民主派議員形容目前香港已全面彌漫白色恐怖，將會為被捕議員提供全方位支援，並嚴正敦促政府勿再火上加油。又強調區選最大的不公就是來自政府及警方的制度暴力，並向市民保證會繼續努力確保區選如期舉行。