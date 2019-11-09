【民間記者會】周梓樂朋友現身：他會為不公義發聲

22歲科大生周梓樂在11月4日（本周一）將軍澳衝突期間，於尚德停車場高處墮下，導致腦出血、盤骨碎裂，昨日早上（9日）證實不治。民間記者會今日（9日）下午約3時半會召開記者會，料會談及有關周逝世一事及悼念活動等；並會就昨晚各區的警民衝突事件作回應。 周梓樂的朋友出席記者會。

11月9日民間記者會，離世科大學生周梓樂的朋友（右一）出席。（黃金棋攝）

科大學生周梓樂昨日（8日）早上離世，以為自稱是他朋友的人，今日出席民間記者會，直言「一切很不真實，找不到其他形容詞」來形容此刻的心情。他說很難相信，一星期前仍一同食飯、行街，一星期後從此失去這個同伴，無法一同渡過更多時光。他自稱與周梓樂年紀相若，一班朋友因為相同興趣認識，相識兩年多，做一些年輕人也會做的事，打機、打波、睇劇，他形容周梓樂為人開朗活潑，「為我們的生命帶來歡樂」，仍有很多願望想達成。

前線警員不時稱呼示威者為「曱甴」，他認為警察將香港市民「去人化」，他說周梓樂墮樓原因未明，但事發時停車場周圍已經佈滿防暴警察，救護車、救護員要半小時才能把他送到醫院，還要徒步抬擔架床，與早前示威者如「摩西分紅海」般讓救護車通過，有強烈對比。他質疑救護車被警方阻延，令周同學無法得到適當救援。

周梓樂昨日離世後，科大學生會轉述其父母的話，說感謝香港人關心，亦希望外界給予空間，不要打擾家人。周梓樂的朋友在今日記者會上稱，周梓樂是一名「抗爭者」，這樣的表述未必是他父母的意願，但希望能為周發聲。周的朋友說，周梓樂6月開始幾乎無缺席活動，一班朋友亦有走上街頭，不會向政府低頭，會為不公義的事情發聲和上街，相信他也相信香港人可以一直進化和堅持。

11月9日民間記者會，離世科大學生周梓樂的朋友（右一）出席。（黃金棋攝）

就讀香港科技大學的22歲男生周梓樂，周一（4日）在將軍澳警民衝突期間，於尚德邨停車場墜樓重傷，經兩次腦部手術仍危殆，至周五早上8時許不治。

科大校長史維發公開信，要求政府就周梓樂離世一事，作出一個獨立及徹底的調查。他指由於看到一些救護車被警車阻擋，令救護員需步行至事發地點的影片，認為事件導致周延遲了20分鐘才獲得治療。他要求所有涉事方作出澄清，「尤其是警方」，要求警方就救護員為何延誤到達事發地點作澄清，「如果得不到可接受的解釋，將會激起我們的憤慨。」

警方今日（9日）凌晨2時許在Facebook專頁回應是否延誤救治，強調「絕無此事」，並引述消防處已就此事作詳細澄清，在處理這宗救護召喚中，該救護車並沒有與現場警務人員接觸，而途中曾遇到巴士及私家車等阻塞，亦未有被警車阻擋去路。

有網民發起今晚6時起，在金鐘添馬公園為周舉行祈禱及追思會，並呼籲到場悼念的市民，可自行帶備黑絲帶及白鮮花。有關活動已獲警方發出不反對通知書。

▼11月8日科大及全港多區悼念周梓樂情況▼