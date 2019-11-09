【悼念周梓樂】中大碩士生：畢業心情沉重　促當局公平執法釋誠意

反修例風波持續超過五個月，仍未有止息。中大今（9日）舉行碩士學位畢業禮，有畢業生指，近日社會狀況，加上科大生周梓樂的離世，令畢業心情沉重及難過。他認為，周的死不明不白，沒有證據證明警察說法正確，「唔怪得我哋去懷疑你。」他認為，市民目前對政府與警隊的管治與執法感到憤怒，未給予市民公平的對待，須釋出誠意解決香港解決當前危機。

中大護理學碩士生羅同學表示，對於科大生周梓樂的離世感難過，認為獨立調查周的死因已不足夠，更要全面改革警隊，阻止前線情緒失控的情況。（鄭子峰攝）

中大今（9日）舉行碩士學位畢業禮，現場有關反修例的文宣及塗鴉隨處可見。

中大護理學碩士畢業生羅同學表示，在社會狀況下，加上科大學生周梓樂昨日離世，令畢業心情沉重及難過。周梓樂當日在將軍澳示威活動期間，於尚德停車場高處墮下，羅認為，周的死因尚有好多疑點，加上警方進入停車場時間前後說法不一，令事件未能釋疑，「唔怪得我哋去懷疑你。」他認為，獨立調查周的死因及反修例事件已不足夠，認為當前警隊必須改革，阻止前線失控的情況。

羅續指，市民目前對政府與警隊的管治與執法感到憤怒，他們至今未給予市民公平的對待，亦無誠意解決香港深層次矛盾，例如施政報告只主力著墨經濟及房屋，忽視解決當前危機，若情況持續，只是繼續迫人上街，難以看到香港出路。

中大價值教育碩士畢業生表示，在現今社會情況下，畢業心情沉重。（鄭子峰攝）

另一位修讀價值教育的碩士生同樣表示，受近日社會事件影響，畢業心情沉重，「唔會特別喜慶。」對於校園設施貼滿文宣，她認為，文宣能反映社會真正訴求，校方毋須故意清除，亦不會影響畢業禮。

近日畢業禮屢次出現本地生及內地生的衝突，甚至有中大內地生在畢業禮上亮刀指嚇本地學生。她認為，反映兩地人不同價值及立場，但認為不應訴諸武力表達，即使不同政治光譜，亦要予以尊重，嘗試理解對方，「咁就唔會咁緊張。」

羅同學則認為，內地生並非於香港出生，長年受內地教育，愛國愛黨理念早已被植根，或難以認同反修例運動，但亦不應以破壞行為去表達意見，認嘗試學習如何溝通及理解。

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有修讀管理碩士內地生楊同學表示畢業心情「很激動」，但被問到有關香港社會情況的看法，則稱不方便評論，拒絕繼續受訪。