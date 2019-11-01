【民間記者會】調查指37%示威者有精神問題　被捕者常感到警跟蹤

反修例觸發的風波未平，社會陷入不安和撕裂，民間記者會在10月28至29日亦進行了一項民間調查，結果顯示抗爭者精神健康問題十分嚴重，他們今天（1日）會在以「看不見的人道危機」為主題的記者會上公布調查結果。 調查結果指， 16.4%的受訪者身上所出現的抑鬱徵狀超過了國際心理學家認可的臨界指標，36.7%受訪者出現因警察執法問題而引起的創傷性壓力徵狀，亦即每三個受訪者中就有一位，情況令人擔憂。 一名示威者在記者會上透露，他在6月初因被警方驅趕而受傷，結果在醫院被捕，令他出現精神壓力，例如無時無刻都覺得被人跟蹤，逛街時會探頭後望，擔心有警察埋伏。 有民間自發組織成員就稱，由7月初至今已接觸超過500宗個案，當中30%有即時自殺危機，聲稱更有人留有遺書，控訴政府不公義。該組織在一天內曾接到10宗求助個案，而有個案在一天內想自殺4至5次，反映其情緒長期受困擾。

「毛動力」講述怡間記者會調查結果，包括發現6.7%受訪者有創傷性壓力徵狀。 (01直播截圖)

16.4%有抑鬱徵狀 兩個月增三成

發言人「毛動力」指，民間記者會於10月28至29日期間進行了 有關「抗爭者精神健康」的問卷調查研究，主要收集在受訪者之間所出現的抑鬱、焦慮及壓力徵狀，獲得43,681人回應。結果顯示，有16.4%的受訪者身上所出現的抑鬱徵狀，超過了國際心理學家認可的臨界指標，相對在8月18日所做同類型的調查，只有12.7%受訪者出現抑鬱，比率有所上升三成。今次有26.7%受訪者有出現焦慮徵狀，相對8月18日的24.3%亦有所增加。至於出現壓力的受訪者就為7.7%。

毛動力續指，是次研究特別量度受訪者因警察執法而出現的創傷性壓力徵狀，結果發現36.7%受訪者有創傷性壓力徵狀，亦即每三個受訪者中就有一位，情況令人擔憂；而經歷或目睹兩件以上創傷性事件的人士的壓力徵狀比例更高達55%。

「吳開心」稱，自從在醫院被捕後，開始出現精神壓力，例如無時無刻都覺得被人跟蹤，逛街時會探頭後望，擔心有警察埋伏。 (01直播截圖)

聲稱遭醫護篤灰而被捕 整日憂心警察埋伏

化名為「吳開心」的一名男士表示，在6月初一次和平集會中，因警方驅趕而受傷，但他求診的醫院內有醫護人員向警員透露他的病情，終令他被捕。而他自該次經歷後，開始出現精神壓力，例如無時無刻都覺得被人跟蹤，逛街時會探頭後望，擔心有警察埋伏。

他表示，曾萌生一點自殺念頭，曾有朋友勸他找心理醫生求診，但由於被捕的經歷，令他對醫護界產生不信任，故他最後只透過與朋友傾談去平復情緒，幸最後慢慢回復。

「關芯妮」稱，組織由7月初至今已接觸超過500宗個案，當中30%有即時危機，更有人有遺書，控訴政府不公義 (01直播截圖)

民間組織成員：求助者最細11歲

化名「關芯妮」的一名女子是民間自發組織成員，她稱該組織有有經驗的義務社工、義工，會在網上提供情緒支援，也會到不同地點搜救危坐、自殘等欲自殺的人，力求阻止悲劇發生。

她表示，組織由7月初至今已接觸超過500宗個案，當中30%有即時危機，更有人有遺書，控訴政府不公義；50%無即時危機，但也有尋死的想法。求助者以11至24歲為主，年紀最大的也有50歲。她指主要求助個案都出現在大型示威後一至兩日，高峰期時一日內曾有10人求助，而有約10宗個案在一天內想自殺4至5次，反映其情緒長期受困擾。

「童你行」怒斥政府沒有為社福界提供支援。 (01直播截圖)

發言人「姚救助」也講述一份由來自不同專業界別人士自發組織撰寫有關警隊懷疑濫權個案報告，當中記錄6月至今逾350宗警隊懷疑濫權個案，包括142次違反使用武力守則、最少84次有意阻撓傳媒採訪等，另亦指警方拖延救護車把傷者送院，不禮貌對待市民、議員，他認為現有調查機制有漏動，市民難以對警員作出追究。

他又提到一份民間自發提供地下醫療服務的報告，指有成立3周的西醫團隊，處理了106宗個案，即平均每天有5宗求助。所有個案中，6宗屬危急、緊急程度，49宗需要由專科或專職醫生評估或治療。求助者中，39人為10歲至20歲，41宗個案與警暴有關，另有19宗需轉介到社工、精神科及臨床心理學家。