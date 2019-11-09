【悼念周梓樂】陳肇始：周同學離世好不幸　感痛心和惋惜

食物及衞生局局長陳肇始今日（11日）出席港台節目後，回應記者提問時稱，22歲科大學生周梓樂離世屬不幸，對此感到痛心和惋惜，她代表食衞局向其家人致以最深切的慰問。 被問及年宵不設乾貨檔是否涉及政治因素，她說此決定完全出於安全考慮，取捨之下「覺得濕貨比較重要」。她希望透過措施騰出更多空間，人多擠逼時較容易走動。

陳肇始說，周同學離世「好不幸」，對此感到痛心和惋惜。（資料圖片／張浩維攝）

食物及衞生局局長陳肇始說，周同學離世「好不幸」，對此感到痛心和惋惜。她代表食衞局向其家人致以最深切的慰問。有人質疑周梓樂是否被延後救治，陳肇始稱「警方重案組會調查清楚」。

2020年花市不設乾貨 陳肇始：出於安全考慮

食環署在本周四（7日）公布，2020年農曆年宵市場攤位將不設乾貨攤檔。陳肇始表示，食環署作為主辦方，需肩負市民的安全情況，聲稱此決定完全出自安全考慮。她稱，屆時必定人多擠逼，故需要透過取消乾貨部分，擴大濕貨檔位及通道，以便市民走動及離開。「好多一家大細會趁新年買花，亦有好多花農種咗好多花準備到時銷售，取捨之下覺得濕貨比較重要。」她稱食環署屆時會按實際情況，可能與警方部署安全措施。

另外，立法會議員何君堯於6日早上在屯門擺街站時，遭人用刀襲擊受傷，被送往屯門醫院治理。其後有報道揭發，何君堯疑獲屯門醫院「優待」，由第21位「打尖」至第4位提早接受手術。陳肇始回應事件稱，醫管局設有既定機制，因應手術室排隊情況及病人臨床情況，公平公正地處理每一名病人。