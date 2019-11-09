高院禁制煽惑他人使用暴力生效　Telegram群組「老豆搵仔」忽消失

律政司司長早前以公眾利益守護者身份入稟高院，禁止任何人在網上意圖發佈煽惑他人使用暴力的資料；臨時禁制令有效至11月15日，受影響的網上平台包括連登及Telegram等。 其中一個在Telegram活躍的群組「老豆搵仔」在11月7日開始停止更新，疑與禁制令有關。《香港01》向Telegram查詢事件未獲回覆，律政司則指因事件在司法程序中，不作評論。

群組「老豆搵仔」擁有20萬名追隨者，惟群組在11月7日起停止更新。（香港01記者攝）

律政司司長入稟點名連登及Telegram​

律政司司長10月31日以公眾利益守護者身份入稟高等法院，禁止任何人在網上意圖發佈煽惑他人使用暴力的資料。高院在1日頒下臨時禁制令，有效至11月15日，受影響的網上平台包括連登及Telegram等。

其中在Telegram擁有20萬名追隨者，被指專問「起底」警員資料的活躍群組「老豆搵仔」，自本周四(７日）起停止更新，群組顯示「頻道違反Telegram使用條款」字句。

群組管理員曾稱身處外國 不擔心觸犯香港法例

「老豆搵仔」自反修例示威浪潮開始在Telegram上活躍，至本周四共發布超過4,200張警員及其家屬的照片，警方多次在例行記者會不點名批評「老豆搵仔」群組。不過「老豆搵仔」群組的管理員曾多次揚言，他們所有人都身處外國，不會擔心觸犯香港的法例。

至於禁制令如何影響Telegram等問題，《香港01》由禁制令生效當日向Telegram查詢至今一直未獲回覆。律政司對事件則表示，由於相關案件的司法程序仍在進行當中，律政司現階段不適宜就案中的事宜作出具體評論，重申違反禁制令會構成藐視法庭，警方會作出適當的跟進。

雖然「老豆搵仔」已經停止更新，但群組列出的警員資料已經被其他網站所轉載，在網上輕易能夠找到。