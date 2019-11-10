【逃犯條例】監警會海外專家：調查權力不足　須由獨立機關再調查

反修例示威風波6月至今已五個月，政府一直拒成立獨立調查委員會，指由監警會審視調查就足夠，監警會邀請了5位國際專家來港協助審視。 其中一位專家、英國基爾大學自然科學研究院院長Clifford Stott教授於前日（8日，星期五）在其Twitter上發表獨立專家小組聲明，指出分析了監警會對本港示威活動的調查能力，監警會權力及獨立調查能力不足，有「結構性限制」（structural limitations)，加上鑑於示威規模，相信監警會在短期內若作出資源及程序調整後，能做到臨時報告，以交由有必然權力的獨立調查機關深入調查。

監警會只有審視投訴警察案件能力，而沒有法定調查權力。（資料圖片）

促賦權可向警索取重要文件

專家小組聲明指，監警會的調查權力有結構性的限制，必須加強權力範疇，包括須可向警方及其他組織為事件索取事實、迅速獲取到警方重要文件、以及改善處理警方以外的關鍵目擊證詞能力。

專家形容監警會只屬於監督性質機構（a light touch,oversight body），而鑑於今次示威規模，有待觀察是否能作出改變警政的決定性貢獻。小組認為監警會如能在短期內調整資源及程序，可能可以提供到有初步結論的臨時報告，將有助之後由另一個有權力的獨立機關進行更全面及深入調查。

監警會其中一位專家Clifford Stott教授指，監警會調查權力不足，須由獨立機關深入調查。 （Clifford Stott twitter 頭像截圖）

↓↓獨立專家小組聲明（英文版本）↓↓

International Experts Panel for Hong Kong Independent Police Complaints Council study into the disturbances concludes a need to substantially enhance IPCC capacity, which if addressed may allow their Thematic Study to provide a compelling case for next steps. pic.twitter.com/mMw4lQiUuU — Clifford Stott (@cliffordstott) November 9, 2019

↓↓11月2日示威衝突情況↓↓