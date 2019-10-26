播種和平祈禱會　夏志誠：無人是曱甴無人是狗　籲獨立調查尋真相

今日（26日）於中環遮打花園舉辦的「播種和平」玫瑰經祈禱會，由香港天主教正義和平委員會主辦，並由夏志誠輔理主教主禮，指「為香港人的平安，為這城的民主和自由祈禱，祈求香港社會變得更仁愛和公義，更符合天主的旨意。」有關集會已獲發不反對通知書。

天主教香港教區輔理主教夏志誠。（羅君豪攝）

夏志誠：無人是曱甴、黃色物體

夏志誠在祈禱會尾聲上台發言，直言應尊重每個人生而為人，都有人性，「無一個人係曱甴，無一個人係狗，無一個人係yellow object （黃色物體），每個人都係天父的子女，彼此係兄弟姐妹。」他指，社會充斥仇恨和憤怒，大家或認為，仇恨是來自對方挑釁，對方強硬不回應，他提醒，仇恨亦或來自於自己內心，源於自己怎樣看待他人，他呼籲，在政局愈來愈複雜及難以化解之際，大家應更堅持理性，不放棄和平抗爭方式，「打落去嗰陣，停一停，諗一諗，係想打死佢？佢係人啊！同我地一樣㗎！大家由彼此尊重開始，重建和平。」

他續指，暴力是有因由，而有公權力一方必須付上更大責任，惟他強調暴力不能帶來公義，也不能化解問題，呼籲大家冷靜，重新思考，應如何尋找出路，「尤其係區選在即，令街頭抗爭成為選舉嘅一票。」

籲從尋找真相開始 找和解之路

他表示，社會上八至九成人要求成立獨立調查委員會，但政府否定成立的必要性，他呼籲大家不要放棄爭取，「我哋嘅聲音雖然細，但係唔會放棄，由尋找真相開始，搵和解嘅路、和平嘅路。」

10月26日遮打花園辦「播種和平」玫瑰經祈禱會，獲不反對通知。（羅君豪攝）

教徒：打壓教會蔓延至香港

天主教徒陳先生稱，中國內地教會一向受到打壓，但現時打壓已開始蔓延到香港，例如自上月起，教區向各間聖堂發出指引，呼籲聖堂盡量避免在有衝突發生的日子開放，「本身淨係叫喺學校附近嘅聖堂唔好開放，但有報道提到有聖堂畀示威者入去後，就有指引出現。」他不認同教區發指引的做法，認為當聖堂見到有人有需要時，就應該提供協助，「有人受傷就應該畀佢哋休息，照顧佢哋。」他與其他信徒近日曾向教區反映意見，暫未知教區會如何決定。陳先生表示，現時最希望政府成立獨立調查委員會，調查警暴及問責官員，研究問責制是否失效。

梁女士在集會開始前，向記者表示參加集會是希望「播種和平」，她認為現時香港並不和平，批評警察執法不公，亦有錯失，「佢哋唔係警察，而係賊！點解打示威者、非禮示威者都無罪？咁都叫執法者？」她憤然道，「每次講起特區政府、警察都令我好嬲，唔講啦，我想心平氣和咁參加祈禱會！」她稱自己已感絕望，不對現況抱有期望及寄盼，唯有交託予天父。

10月26日遮打花園辦「播種和平」玫瑰經祈禱會，獲不反對通知。（羅君豪攝）

集會獲警方發出不反對通知書，下午2點半開始，現場有數百人參與，至3點半結束後，參與者和平散去。