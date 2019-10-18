【逃犯條例】德國律師會致函林鄭關注暴力　促成立獨立調查委員會

德國律師會日前（9日）向特首林鄭月娥發公開信，留意到幾個月以來有數百萬市民上街表達對修例的意見，暴力事件頻生包括市民受傷、警方過分使用武力、物業遭破壞事件，稱明白林鄭正承受壓力，但強調須尊重《基本法》中提及的人權和公民自由，並撤回《逃犯條例》，又促請當局成立獨立調查委員會進行調查。

德國律師會指出，從電視及影片看到警方使用過分武力驅散人群，更不加思慮地使用催淚彈，對此表示極度憂慮。會方強調，對公衆負責的政府和獨立的司法機構須尊重人權及自由，此乃法治的重要條件，及民主社會的基石，為社會上所有成員不論市民與公職人員規定權力和義務，指沒有人希望香港給予外界印象為不遵守法治。

No one would want Hong Kong to give the impression of moving from the rule of law towards a rule by law

律師會續指，港府可能需要採取措施維護及恢復公共秩序，但大前提是需尊重公民的基本權利下，措施才應實施。該會又指，公民基本權利包括在《基本法》列明的和平集會及言論自由，同時被捕人士亦有權獲得法律援助和公平審判的權利，不過攻擊司法機構並故意無視法院命令，就屬於破壞法治。

信末提到，律師會認爲《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》未有包含保障程序，保護個人面對被引渡到中國的基本權利，並促請撤回《逃犯條例》。